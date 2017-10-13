АВИАНАЛЕТЫ ЛЮФТВАФФЕ НА СУХУМ В ХОДЕ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ В 1942-1943 гг.

Страницы истории

В текущем году исполнилось 75 лет с момента окончания одного из наиболее масштабных сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – битвы за Кавказ. Боевые действия затронули и Абхазскую АССР, при этом советско-немецкое вооруженное противостояние велось здесь, как и на других участках фронта, на земле, на воде и в воздухе. И если бои в абхазских горах, наряду с операциями на Черном море, получили свое отражение в целом ряде публикаций советского и современного периода, то некоторые аспекты воздушной войны в небе над Абхазией по-прежнему заслуживают пристального внимания исследователей ввиду их малоизученности. Одним из неосвещенных в научной военной литературе вопросов являются бомбардировки города Сухума немецкой авиацией в августе и ноябре 1942 г., вызвавшие многочисленные человеческие жертвы и повлекшие за собой разрушение объектов гражданской и военной инфраструктуры.

Настоящая статья имеет целью, на основе как уже введенных в научный оборот документов и материалов, так и новых источников, извлеченных из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и Центрального военно-морского архива, а также проведенных автором опросов очевидцев описываемых событий, представить предысторию, ход и результаты ударов Люфтваффе по Сухуму, сопоставить планируемые и достигнутые противником цели и задачи, а также выявить и раскрыть причины провала системы противовоздушного прикрытия города на начальном этапе авианалетов.

Перед началом битвы за Кавказ население столицы Абхазской АССР насчитывало около 45 тысяч человек. К концу июля – началу августа 1942 г. в Сухуме размещалось управление 3-го стрелкового корпуса (далее – СК) 46-й армии Закавказского фронта , штаб 394-й стрелковой дивизии (далее – СД) 3-го СК, Сухумское военно-пехотное училище четырехбатальонного состава, 810-й стрелковый полк 394-й СД, отдельный саперный батальон, отдельный батальон связи, отдельный медико-санитарный батальон, 165-й отдельный противотанковый дивизион, Сухумский городской и районный истребительные батальоны. В пределах городской черты имелось летное поле, на котором осуществляли взлеты и посадки военные и гражданские самолеты. К западу от города, в селе Нижней Эшере, находился аэродром «Сухум», к востоку – аэродром «Бабушера». Как в пределах Сухума, так и в его пригородах располагались военные госпитали, под которые были отведены пригодные для этого санатории, дома отдыха, пансионаты и лечебные учреждения.

Ввиду своего географического положения Сухум играл важную роль в системе региональных коммуникаций, являясь связующим звеном между Закавказьем, Краснодарским краем и Крымом. Значение города возрастало по мере продвижения немецких войск вглубь страны и занятия ими советских военно-морских баз. После взятия Севастополя 11-й армией генерал-фельдмаршала Э. Манштейна и начала боев за Новороссийск и Туапсе, район деятельности Черноморского флота и пароходств Черноморско-Азовского бассейна (Черноморское, Азовское, Сочинское, «Совтанкер») заметно сузился. Соответственно, резко возросла нагрузка на Сухумский морской порт и приписанные к нему рейдпорты, которые еще в предвоенный период были подготовлены к переработке грузов в условиях военного времени, как в части обычного оборудования, так и в части обеспечения рабочей силой, транспортом и погрузочным инвентарем.

Вся деятельность Сухумского морпорта в условиях войны была подчинена нуждам обороны приморских районов и эвакуации промышленных предприятий и населения. Произведенное в августе 1940 г. черпание грунта у причалов железобетонной пристани позволило швартовать к ним суда с осадкой до 8,5 м. В столицу Абхазской АССР морским путем поступало большое количество раненых, беженцев, эвакуированных грузов, из нее же вывозили войска, технику, вооружение, боеприпасы, продовольствие и др. Переработка грузов производилась, главным образом, силами и средствами перевалочной базы Закавказского фронта. Погрузочный инвентарь предоставлялся Сухумским морпортом, им же осуществлялось руководство погрузочными работами. Судоремонтная мастерская порта производила ремонт гражданских судов, а в дальнейшем частично перешла на военные заказы, в частности, на изготовление стволов и минометов. Все вышеперечисленное делало Сухум и, прежде всего, его морской порт, потенциальной целью для бомбовых ударов Люфтваффе.

(Продолжение в следующем номере)

Н.МЕДВЕНСКИЙ, младший научный сотрудник АбИГИ

Номер: 108Выпуск: 3569Рубрика: обществоАвтор: Н.МЕДВЕНСКИЙ, младший научный сотрудник АбИГИ