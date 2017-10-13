СУХУМ

Пристани РОПиТ и РТиСО. В 1880-х годах, когда в Сухуме открылись агентства Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ) и Русского транспортного и страхового общества (РТиСО), напротив своих контор Общества построили небольшие грузовые пристани. От ворот пакгаузов к причалам были проведены рельсы, по которым на вагонетках грузы доставлялись на причал. Далее грузы перегружались с помощью небольших подъемных кранов на фелюги, затем вновь перегружались на пароходы, стоявшие на внешнем рейде. После постройки большого причала в 1928 году надобность в пристанях РОПиТа и РТиСО отпала.

Почтовая пристань. В 1893 году напротив Сухумской почтово-телеграфной конторы был построен небольшой причал. Почту, доставлявшуюся в Сухум, перегружали с парохода на почтовые фелюги и доставляли на почтовый причал, а оттуда относили на почту.

Пристань гостиницы «Россия». В 1899 году ее хозяином Ш. Вольфензоном напротив гостиницы был построен небольшой причал. Здесь имелись свои лодки. Пассажиров, приезжавших на отдых в Сухум и пожелавших остановиться в гостинице «Россия», агенты бесплатно перевозили на своих лодках с пароходов на причал.

(Из книги А.АГУМАА «Старый Сухум»)

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Сухумская набережная всегда была и остается самым популярным местом для горожан и приезжих. Но еще в XVIII веке она считалась самой неблагоустроенной. Многочисленные речушки, ручейки, которые стекались из верхней части города, делали набережную заболоченным местом, где «хозяйничали» тучи комаров и полчища лягушек.

Когда стали появляться первые постройки, здания, их хозяева взялись благоустраивать эту местность. Так как за участки у моря городская управа брала копейки, первые бизнесмены Сухума, сэкономив на покупке земли, щедро тратились на строительство.

Со временем Сухумская набережная, а она простиралась тогда от устья реки Беслетки до нынешнего кафе «Пингвин», стала культовым местом. Здесь можно было просто погулять, заключить сделку, нелегально торговать и, как говорят сегодня, устроить «разборку» между поссорившимися. Когда нужно было найти человека (телефонов тогда не было), рекомендовали идти на набережную, где обязательно подскажут, где такой-то человек сидит, стоит, ест, пьет, разговаривает.

После войны 1992-93 гг. в течение долгого времени набережная по посещаемости передала пальму первенства проспекту Мира. Здесь были кофейни, магазины, столовые, появились первые киоски мелкой розничной торговли. Все это привлекало.

Когда Сухумская Администрация провела первую большую реконструкцию набережной – осветила ее, привела в порядок тротуары, парки, фонтаны, люди хлынули туда. С тех пор, с 2006 г., на набережной Махаджиров с каждым годом стало прибавляться горожан и отдыхающих. На праздник Победы 30 сентября 2017 г. туда пришло столько людей, что невольно вспомнились старые времена – 60 – 80-е годы прошлого века, когда о Сухумской набережной говорили: «Там яблоку негде упасть». Кто ездил за границу, сравнивают по красоте Сухумскую набережную с набережной Ниццы. Может, это и так. Но наша намного лучше – она имеет более глубокую историю и воздушный коктейль сухумского побережья замешан на дыхании моря и гор. А это уже другое качество для расслабления и отдыха.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 108Выпуск: 3569Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА