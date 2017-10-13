«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» И СЛЕЗЫ НА ГЛАЗАХ

СЕНТЯБРЬ. АИААИРА – 24

30 сентября в городе-герое Гудауте прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 24-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии. К подножию Мемориала Славы погибшим воинам-гудаутцам легли цветы и венки, сотни шаров цвета Государственного Флага Республики Абхазия взмыли в небо. И каждый год эти шары, выпущенные в небо, почему-то устремляются на восток – туда, к Гумисте. Почти четверть века назад Абхазская армия при братской поддержке добровольцев освободила землю Апсны от врага, и тысячи молодых жизней были отданы за нашу независимость и процветание. Так распорядилась судьба. «Это счастье – иметь возможность сражаться за Родину», – так сказал недавно один мой друг, ветеран войны.

Сотни людей пришли к Мемориалу Славы, чтобы поклониться памяти наших доблестных защитников. Первыми с цветами в руках пришли матери. Этот день для них такой же важный, как и для каждого гражданина Абхазии, но с одной разницей: они отдали самое дорогое, что есть у матери, – своих детей. И все эти годы их мудрые слова и напутствия звучат для нас как молитвы. Капа Шакрыл-Кварацхелия, мать Героя Абхазии Джона Кварацхелия, обращаясь к собравшимся, сказала всего несколько фраз. Но каких?!

– Вглядитесь в фотографии, с них на нас смотрят наши дети. Посмотрите, сколько человек только из Гудаутского района отдали свои жизни, чтобы наступил мир на этой земле. Они не успели многое, но сделали самое главное – завещали нам мир. И мы не имеем права не быть единым, сплоченным народом и сильным государством.

«Бессмертный полк» медленно двигался по центральной улице. Многие не скрывали своих слез – ведь на нас смотрели наши друзья детства, родственники, ученики, соседи. Совсем юные, оставшиеся такими прекрасными и светлыми, с чистыми и открытыми лицами. Они смотрят на нас. И мы должны всей своей жизнью доказать, что имеем право смотреть в их глаза.

Участник боевых действий в Афганистане, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, Герой Абхазии, глава Администрации Гудаутского района Руслан Ладария поздравил всех жителей Апсны с великим праздником Победы. – Сколько бы ни прошло лет со дня великой Победы, в сердце каждого из нас остаются имена наших доблестных воинов-освободителей. И мы кланяемся вам, уважаемые и родные матери, воспитавшие таких бесстрашных, мужественных, самоотверженных мужчин. С первых дней войны в одном строю с нами были и сотни наших братьев-добровольцев с Северного Кавказа, других регионов России, Приднестровья. Наша дружба и братские отношения с каждым годом только крепнут. Пример тому – подписанное накануне Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Администрацией Гудаутского района и Государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары Приднестровской Молдавской Республики. Вместе с нами сегодня в праздничном шествии принимает участие глава Государственной администрации Дубоссарского района Руслан Чабан.

С фотографией своего земляка, Романа Ратковского в одном строю с «Бессмертным полком» прошел Руслан Чабан по центральной улице города-побратима Гудауты.

–Дорогие друзья, Дубоссары и Гудаутский район связывает самая крепкая боевая дружба, – сказал в своем приветствии Руслан Чабан. – Мы были рядом с народом Абхазии, когда здесь шла война. Мы остаемся с вами и в мирное время, и наша дружба, закаленная временем, будет только крепче. Здесь, на земле, за которую воевал и погиб мой земляк Роман Ратковский, он остался навеки. Вместе с народом Абхазии он приближал эту Победу. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы между нашими народами процветали мир, дружба, добрососедство. Кавалер ордена Леона Роман Ратковский погиб 17 апреля 1993 года. Доброволец из Приднестровья похоронен в селе Звандрипше, рядом со своим однополчанином и боевым другом Родиком Барцыц. Мы подписали Соглашение о сотрудничестве и уверены, что оно будет плодотворным.

Стало уже традицией, а родилась она в стенах гудаутской средней школы №1 им.Н.Лакоба, – приходить в день Победы с зажженными свечами к памятнику погибшим. И сейчас через весь город по главной улице идут дети со свечами. И кажется, что это живая река. Становится тихо и величественно. Как днем, когда на нас смотрели с фотографий погибшие защитники Родины, так и ближе к вечеру эти свечи вновь всколыхнули нашу память. Сколько ребят и девушек, мечтавших о счастье и любви, так и не дождались их. Они подарили эту возможность всем, кто продолжает жить и любить.

А когда на город опустились сумерки, стали слышны зажигательные мелодии абхазских танцев и лирические переливы наших песен. Праздник продолжался до поздней ночи, и даже когда отгремел праздничный салют, молодежь продолжала танцевать. И пусть этот танец нашей прекрасной молодежи не прерывается!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 108Выпуск: 3569Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району