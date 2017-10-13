Распоряжение Кабинета Министров РА

О назначении Чагава Р.3. директором Республиканского государственного учреждения «Апсныпресс»

В соответствии с п. 3.1 «Устава Республиканского государственного учреждения «Апсныпресс», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 12.2.2016 г. №16:

Назначить Чагава Ренату Закановну директором Республиканского государственного учреждения «Апсныпресс».

Б. БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 9 октября 2017 г., № 57

Номер: 108Выпуск: 3569Рубрика: политикаАвтор: Б. БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия