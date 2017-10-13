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13.10.2017
Номер: 108
Выпуск: 3569
Рубрика: политика
Автор: Б. БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
Распоряжение Кабинета Министров РА
О назначении Чагава Р.3. директором Республиканского государственного учреждения «Апсныпресс»
В соответствии с п. 3.1 «Устава Республиканского государственного учреждения «Апсныпресс», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 12.2.2016 г. №16:
Назначить Чагава Ренату Закановну директором Республиканского государственного учреждения «Апсныпресс».
Б. БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 9 октября 2017 г., № 57
Номер: 108
Выпуск: 3569
Рубрика: политика
Автор: Б. БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия