12 октября 1999 года Народным Собранием – Парламентом РА был принят Акт о государственной независимости Республики Абхазия

Значимость и роль этого исторического документа в жизни абхазского государства прокомментировал Президент РА Р. Хаджимба.

Глава государства, в частности, сказал:

«Принятие этого документа было обусловлено исторической необходимостью. Акт о государственной независимости закреплял положения Конституции, принятой 26 ноября 1994 года, а также результаты всенародного референдума, состоявшегося 3 октября 1999 года, на котором практически все жители республики проголосовали за суверенное, демократическое, правовое государство.

Тем самым наш народ еще раз подтвердил свою решимость продолжить строительство независимого государства. На этом непростом пути Абхазии пришлось столкнуться с серьезными испытаниями, из которых народ республики выходил с честью и достоинством.

Положения, заложенные в Акте о государственной независимости, нашли отражение во внутриполитическом курсе Абхазии и всех ее действиях на международной арене. Вопреки многочисленным сложностям стремление и историческое право нашего народа к построению суверенного государства получили официальное международное признание, в первую очередь Российской Федерацией, а также рядом стран, последовавших ее примеру.

Сегодня наша страна – международно-признанное, суверенное государство, которое активно развивает внешние связи. Многое еще предстоит сделать, чтобы обеспечить благополучную жизнь каждому гражданину. И сделать это необходимо, объединившись всем вместе. Тогда в полной мере будут реализованы стремления нашего народа, в том числе получившие закрепление и в исторических документах».

Номер: 108Выпуск: 3569Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс