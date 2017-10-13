ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба направил поздравление министру обороны Республики Абхазия Мирабу Кишмария в связи с 25-й годовщиной со дня образования Вооруженных сил Республики Абхазия.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Свидетельствуя Вам свое высокое уважение, имею честь от имени Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации поздравить Вас и в Вашем лице коллектив Министерства обороны, военнослужащих, ветеранов воинской службы Республики Абхазия с 25-й годовщиной со дня образования Вооруженных сил Республики Абхазия.

Вооруженные силы Республики Абхазия являются гарантом безопасности нашего государства. Мужество и доблесть абхазских военнослужащих и ветеранов воинской службы являются ярким примером патриотизма и героизма для молодого поколения Республики Абхазия».

Номер: 108Выпуск: 3569Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс