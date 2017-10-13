ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия поздравил министра обороны РА Мираба Кишмария, военнослужащих и сотрудников Министерства обороны с Днем основания Вооруженных сил Республики Абхазия. В поздравлении, в частности, говорится:

11 октября 1992 года стало значимой датой в истории нашего народа. Именно в этот день, в тяжелое время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба издал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба, которые возглавили Владимир Аршба, ставший первым министром обороны Республики Абхазия, и Султан Сосналиев, назначенный начальником Генерального штаба и одновременно первым заместителем министра обороны.

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед бойцами, павшими за Родину в ходе войны и в сложные последующие годы, склоняем головы перед их родными и близкими.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает готовность и далее совместной работой способствовать развитию наших Вооруженных сил, решать самые насущные вопросы военнослужащих и ветеранов.

Номер: 108Выпуск: 3569Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс