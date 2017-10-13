ПРЕЗИДЕНТ РА Р. ХАДЖИМБА ВЫСТУПИЛ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ЮБИЛЕЮ МО РА

Уважаемый Мираб Борисович!

Уважаемые воины и командиры!

Торжественно отмечаемое сегодня 25-летие создания главного военного ведомства нашей страны имеет свою достойную предысторию. Принимая решение о создании Министерства обороны Республики Абхазия 11 октября 1992 года, Председатель Верховного Совета и Главнокомандующий Вооруженными силами Владислав Григорьевич Ардзинба был глубоко убежден в необходимости организующей и направляющей стержневой структуры, способной поэтапно обеспечить жесткое единоначалие всех воинских подразделений, принимавших участие в боевых действиях по освобождению нашей Родины.

Время и обстоятельства подтвердили логичность, верность и своевременность принятия данного решения. Уже на начальном этапе Отечественной войны народа Абхазии необходимо было преодолеть стихийность ведения боевых действий и подчинить их строгой командно-штабной системе управления. Значителен вклад первых министров обороны – генерала Владимира Георгиевича Аршба и генерала Султана Асламбековича Сосналиева в налаживание взаимодействия между фронтами, укрепление боеспособности нашей армии, формировавшейся непосредственно в ходе боевых действий.

Министерство обороны республики всегда опиралось на бесценный боевой опыт наших резервистов, сохраняющих высокую бдительность и в мирное время. Мы высоко ценим весомый вклад ветеранов войны, стоявших у истоков создания Министерства обороны Абхазии, а также успешно руководивших ведомством в последующие годы. Это Владимир Тачевич Миканба, Вячеслав Ахметович Эшба, Мираб Борисович Кишмария.

Уверен, что внимание и забота о наших Вооруженных силах, являющихся гарантом обеспечения безопасности государства, и впредь будут иметь приоритетное значение.

Сердечно поздравляю вас с 25-летием создания Министерства обороны Республики Абхазия! Желаю вам новых успехов на поприще верного служения родному Отечеству!

Номер: 108Выпуск: 3569Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА