АРМИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ – 25 ЛЕТ

11 октября в торжественном мероприятии приняли участие Президент Абхазии Рауль Хаджимба, Вице-президент Виталий Габния, Спикер Парламента Валерий Кварчия, Премьер-министр Беслан Барциц, министр обороны Мираб Кишмария, его коллега из Южной Осетии Ибрагим Гассеев, представители Правительства РА и делегации РЮО.

В поздравительной речи министр обороны Мираб Кишмария отметил: «Вооруженные силы – мощный инструмент защиты национальных интересов. Создание Министерства обороны стало важным этапом в развитии Вооруженных сил Абхазии, повышении их мобильности и боеготовности. За последние годы значительно повысилась боеспособность Абхазской армии, совершенствуются и укрепляются учебно-материальная и техническая базы. Мы не забудем, что на алтарь Победы в Отечественной войне народа Абхазии сложили головы лучшие сыны Абхазии, представители зарубежных диаспор, добровольцы с Северного Кавказа и Юга России. Вечная им память и низкий поклон всем ветеранам войны, прошедшим суровую школу боевых действий. Сегодня Абхазская армия готова дать отпор любому агрессору, который вторгнется в пределы нашей страны!»

Министр обороны напомнил, как Вооруженные силы Абхазии на протяжении 1990-х и 2000-х годов с честью отражали атаки грузинских агрессоров. За этот период погибло более 3000 военнослужащих. Также Кишмария отметил, что благодаря помощи главного стратегического партнера Абхазии – Российской Федерации Вооруженным силам Абхазии удалось добиться стабильности и мира в республике.

Номер: 108Выпуск: 3569Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс