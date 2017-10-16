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В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РА
В соответствии со cт. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:
1. ООО «Д.С.Г.К.» – ОГРН 110РА000312
2. ООО «Джемас» – ОГРН 108РА000528
3. ООО «Добрая Компания» – ОГРН 110РА001087
4. ООО «Доминго» – ОГPH 111РА 001003
5. ООО «Интеграл-2007» – ОГРН 107РА001184
6. ООО «И.В. Пирамида» – ОГРН 107РА001491
7. ООО СП «КИБАС» – ОГРН 108РА000529
8. ООО «Баграт» – ОГРН 106РА000119
9. ООО «Брокерская контора таможенных услуг» – ОГРН 113РА000048
10. ООО «Возрождение» – ОГРН 115РА000277
11. ООО «Гранит – плюс» – ОГРН 108РА000831
12. ООО «ГлавАбхазПоставка» – ОГРН 115РА000317
13. ООО «Диагност» – ОГРН 107РА001539
14. СП «ИНТЕГРА-С» – ОГРН 110РА001072
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Срок направления заявлений недействующими юридическими лицами, кредиторами и иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, – 3 месяца со дня опубликования данного сообщения. Заявления направляются в Министерство юстиции Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Званба, 9.
Номер: 109
Выпуск: 3570
Рубрика: общество
Автор: МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РА