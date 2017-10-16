НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

27 октября, в 18.00, в Государственной филармонии им.Р.Д.Гумба состоится отчетный концерт ордена Леона Государственного ансамбля танца Абхазии «Шаратын» им.Э.Бебия под руководством заслуженного артиста Республики Абхазия, заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики Руслана Бебия.

Первый концерт ансамбля «Шаратын» состоялся в 1970 году в Абхазской государственной филармонии. За 45 лет своей деятельности ансамбль «Шаратын» побывал в более 250 крупных городах мира.

«Шаратын» – призер XI Всемирного Карфагенского фестиваля в Тунисе, победитель трех международных фестивалей фольклорного танца в Самсуне, дипломант XII Всемирного фестиваля в Москве, дипломант двух фестивалей народного творчества Ассоциации городов Юга России.

За особую храбрость и мужество, проявленные при защите Республики Абхазия, за большие заслуги в развитии национального искусства ансамбль «Шаратын» награжден орденом Леона.

В своей отчетной программе ансамбль представит зрителям как известные танцы из репертуара ансамбля, так и новые постановки.

Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия

Номер: 109Выпуск: 3570Рубрика: обществоАвтор: Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия