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16.10.2017
Номер: 109
Выпуск: 3570
Рубрика: общество
Автор: Гос. санитарно-эпидемиологическая служба Республики Абхазия
САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
В АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
Министерством здравоохранения РА в достаточном объеме доставлена в республику вакцина «Гриппол плюс», произведенная НПО Петровакс ФАРМ (Россия). Вакцина разработана с учетом штаммов вирусов эпидемического сезона 2017-2018 гг.
Максимальная эффективность вакцинации – «защиты» от гриппа – достигается в том случае, когда прививка делается за 3-4 недели до начала сезонного гриппа.
По вопросам вакцинации обращаться в прививочные кабинеты Центральных районных больниц и городских поликлиник или по телефону горячей линии 226-43-40 Госсанэпидслужбы РА.
Защитите себя и детей от сезонного гриппа уже сегодня!
Гос. санитарно-эпидемиологическая служба Республики Абхазия
Номер: 109
Выпуск: 3570
Рубрика: общество
Автор: Гос. санитарно-эпидемиологическая служба Республики Абхазия