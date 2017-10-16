САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА

Министерством здравоохранения РА в достаточном объеме доставлена в республику вакцина «Гриппол плюс», произведенная НПО Петровакс ФАРМ (Россия). Вакцина разработана с учетом штаммов вирусов эпидемического сезона 2017-2018 гг.

Максимальная эффективность вакцинации – «защиты» от гриппа – достигается в том случае, когда прививка делается за 3-4 недели до начала сезонного гриппа.

По вопросам вакцинации обращаться в прививочные кабинеты Центральных районных больниц и городских поликлиник или по телефону горячей линии 226-43-40 Госсанэпидслужбы РА.

Защитите себя и детей от сезонного гриппа уже сегодня!

Гос. санитарно-эпидемиологическая служба Республики Абхазия

Номер: 109Выпуск: 3570Рубрика: обществоАвтор: Гос. санитарно-эпидемиологическая служба Республики Абхазия