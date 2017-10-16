СУХУМ

Почтовая открытка начала XX в. (до 1913 г.).

На фото: постройка 1881 г. – турецкая кофейня, пекарня и магазины купца Кара-Хасана. Белое здание – гостиница «Центральная», 1903 г. постройки, на ее месте в 1913 году построят гостиницу «Сан-Ремо».

Бульвар – излюбленное место прогулок сухумцев, был разбит между морем и Михайловской набережной (ныне набережная Махаджиров) в 1868 г. На бульваре располагалась обширная кофейня (в 1860-1870-х гг. эта кофейня – будка Сташинидиса, а в 1890-х, 1900-х гг. – кофейня Д. Гогиджанова).

В 1910 г. в кофейне бульвара был установлен платный телефон (1 звонок – 5 копеек), первый в Сухуме общественный телефон.

(Из книги А.С.Агумаа «Старый Сухум»)

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Сейчас на месте турецкой кофейни расположен ресторан «Нартаа». Он прославился своими знаменитыми с неповторимым вкусом хачапурами (лодочка) с сыром. Когда-то к нему сверху добавляли поджаренную яичницу. В этом ресторане любили бывать многие известные гости республики. Например, поэт Е.Евтушенко, певец В.Высоцкий с М.Влади, актеры Р.Быков, Ф.Мкртычян, Г. Хазанов и др.

На самом деле, место первого телефона было на балконе турецкой кофейни. Потом его установили в будке рядом с гостиницей (сейчас там ресторан и гостиница «Белый парус»). Затем будки по городу стали убирать, и телефон-автомат повесили на здание гостиницы слева. К дисковым телефонам-автоматам люди привыкли быстро. Особенно их полюбили шустрые ребята-сухумцы. Они «своим» выдавали секрет, как можно звонить бесплатно с такого телефона. Надо было взять тонкую полоску от пальмового листа и опустить в щелку для монет. Если внутри «попал в нужную точку», раздавался щелчок и можно было говорить сколько душе угодно. Но получался бесплатный разговор не у всех. Некоторым приходилось возиться с пальмовой полоской долго, и было боязно нарваться на различные патрули: милиции, дружинников или просто получить внушительное замечание от горожан.

После 2006 года некоторые «деловые люди» из мелких и больших местных чиновников решили ресторан «Нартаа» снести и на его месте построить частные гостиницы, торговые центры и пр. Славная история построенного в 1881 году общепита их не интересовала. Дирекция ресторана «Нартаа» обратилась в редакцию газеты «Республика Абхазия» за помощью. Желание снести постройку у государственных мужей пропало.

Сегодня «Нартаа» преобразился, стал еще больше отражать национальный колорит Абхазии и по-прежнему востребован как у местных жителей, так и у гостей республики.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 109Выпуск: 3570Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА