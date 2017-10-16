АВИАНАЛЕТЫ ЛЮФТВАФФЕ НА СУХУМ В ХОДЕ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ В 1942-1943 гг.

(Продолжение. Начало в № 108)

Осознавая опасность, угрожающую городу с воздуха, советское командование предприняло меры, призванные обеспечить прикрытие жилых кварталов, аэродрома и порта от авианалетов противника. Еще 25 апреля 1942 г. на аэродром «Сухум» с аэродрома «Рустави» на самолетах ЛаГГ-3 перелетели 4 экипажа 863-го истребительного авиационного полка (далее – ИАП), возглавляемые командиром 1-й авиационной эскадрильи (далее – АЭ), старшим политруком Г. Рыбиным. Остальные 15 экипажей этого полка 27 апреля перебазировались из Рустави в Кутаиси, а 9 мая – из Кутаиси в Сухум, имея задачу дежурством звеньев на земле защищать город от налетов немецкой авиации и проводить учебно-боевую подготовку. Исходя из шифрограммы командующего ВВС Закавказского военного округа №1/65 от 12.09.1942 г., 863-му ИАП определялся район противодействия самолетам противника: Лазаревская – Очамчира – Ткварчели и на 50 км от берега вглубь Черного моря. 19 мая 2-я АЭ 863-го ИАП в составе 8 экипажей перебазировалась на аэродром «Алахадзы» с задачей осуществлять перехват немецких самолетов на дальних подступах к Сухуму с северо-запада. Кроме того, штаб 394-й СД поставил дислоцированной в городе 262-й зенитной батарее ПВО задачу: из всех имеющихся зенитных пулеметов и приспособленных орудий вести огонь по немецким самолетам в пределах зоны досягаемости, при условии, что они не атакованы советской авиацией.

С 23 апреля по 31 мая в районе действия 863-го ИАП часто появлялись самолеты-разведчики Люфтваффе, летавшие на больших высотах от 6000 до 8000 м, что затрудняло их поиск, перехват и наведение истребителей с земли. Из-за недостаточно результативной работы службы воздушного наблюдения, оповещения и связи (далее – ВНОС), передающей сведения о немецких машинах с запозданием, а также несовершенной системы наведения и боевого управления, своевременность вылетов и поиска самолетов противника оставляла желать лучшего. При этом боеготовность советских экипажей была высокой, т.к. после подачи сигнала на вылет истребители взлетали через 1,5–3 мин.

12 июня в небе Абхазии произошел первый воздушный бой 863-го ИАП с противником. В 7.40 командир звена 1-й АЭ, лейтенант А. Артемьев при вылете по боевой тревоге в районе Сухума, на высоте 6000 м встретил одиночный немецкий Ju-88 и преследовал его до Гагры на 60-70 км в море. Произведя несколько атак с дистанции 300-400 м, советский летчик израсходовал весь боеком-плект, после чего на высоте 3000 м вышел из боя.

13 июня лейтенант А. Артемьев при вылете по боевой тревоге с аэродрома «Сухум» на высоте 7000 м встретил немецкий самолет неустановленного типа. В этот же день пилот 1-й АЭ, сержант П. Бабайлов при вылете по боевой тревоге в 10.12, в районе Очамчиры, на высоте 7200 м, встретил Ju-88. На дистанции 1,5 км он преследовал противника на 70-80 км в море, однако ввиду значительного расстояния догнать его не смог.

27 июня, в 19.15, на перехват самолета He-111 с аэродрома «Сухум» вылетели 2 советских экипажа, а с аэродрома «Алахадзы» – 1 экипаж. Однако ввиду того, что данные от РП ВНОС Сухума о немецком самолете поступили на командный пункт 863-го ИАП слишком поздно, в момент взлета истребителей вражеский He-111 уже прошел над аэродромом «Сухум» на высоте 6000 м, догнать же его не представлялось возможным.

13 июля, в 14.43, 4 экипажа с аэродрома «Сухум» и 2 экипажа с аэродрома «Алахадзы» вылетели на перехват самолетов противника, атакующего советские корабли в районе мыса Пицунда. В 15.16, на высоте 3500 м, командир 2-й АЭ, капитан А. Шалагин догнал в 50 км от берега 2 Ju-88, из которых один немедленно отвернул и ушел, а второй был атакован. Огнем из авиационного пулемета и пушки советский летчик нанес повреждения немецкой машине, левый мотор которой задымил. Подошедший командир звена, младший лейтенант В. Шейко произвел 4 атаки на правому мотору, после чего Ju-88 резко пошел на снижение и упал в море.

16 июля, в 8.15, при вылете на перехват самолета противника (тип не установлен) в районе Сухума, на высоте 6000 м, командир звена 1-й АЭ, лейтенант А. Артемьев встретил бомбардировщик Ju-88 и преследовал его до устья р. Бзыбь и на 70-80 км в море. Советский летчик произвел несколько атак и по израсходовании горючего произвел посадку на аэродром «Алахадзы».

(Продолжение в следующем номере)

Н.МЕДВЕНСКИЙ, младший научный сотрудник АбИГИ

Номер: 109Выпуск: 3570Рубрика: обществоАвтор: Н.МЕДВЕНСКИЙ, младший научный сотрудник АбИГИ