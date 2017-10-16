ГУДАУТСКИЙ «АДАЦ» – ВНОВЬ ПОБЕДИТЕЛЬ!

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Кто оспорит, что дети – самое лучшее, что у нас есть. А когда они радуют своими успехами, то взрослые по-настоящему бывают счастливы.

В третий раз юные танцоры из Гудауты участвовали в международном фестивале танцев «Красота и доброта спасут мир», который традиционно проходит в Лазаревском районе г.Сочи. И в третий раз воспитанники детского коллектива «Адац» становятся победителями и возвращаются домой уставшие и счастливые. Эта усталость не помешала им уже на следующий день выступить на сцене районного Дома культуры, который не смог вместить всех желающих.

Художественный руководитель ансамбля «Адац», заслуженный артист Республики Абхазия Руслан Дбар от имени юных танцоров поблагодарил всех, кто оказал финансовую помощь, – руководителей Рицинского реликтового национального парка, «Самшитовой рощи», а также С.Миносяна. И конечно же самих родителей юных танцоров, которые помогли сшить новые танцевальные костюмы.

– Наши дети, а это самая младшая возрастная группа, выступили на фестивале очень уверенно, – говорит Руслан. – Два танца: «Абхазский массовый» и «Абхазский крестьянский», которые мы представили, зрители встретили очень тепло. Конечно, для ребят участие в международном фестивале – это большой опыт, ведь на него съехались более 70 танцевальных коллективов. Наши танцоры показали, насколько они готовы покорять искушенных зрителей. Репетиции продолжаются, мы планируем принять участие в Х Международном фольклорном фестивале «ИНТЕРФОЛК в России» в Санкт-Петербурге. Уверен, что наши ребята выступят достойно и вернутся с заслуженными трофеями.

В настоящее время в танцевальном ансамбле «Адац» более 100 танцоров. И с каждым годом желающих заниматься в танцевальной студии становится все больше. Ни один концерт в районе уже не обходится без участия «Адаца», и в этом большая заслуга репетиторов Гудисы Арухаа и Натико Бигвава, аккомпаниаторов Марины Цишба и Энрика Трапш.

Впереди у коллектива не только новые фестивали и концерты, но и дальнейший творческий рост, и мы уверены, что они не раз порадуют нас, своих зрителей, блистательными выступлениями.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 109Выпуск: 3570Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району