ГАГРСКИЕ КОНТРАСТЫ

Заметки бархатного сезона

Несколько дней в сентябре, проведенные в Гагре с друзьями. Конец календарного лета. Бархатный сезон – в своем полном великолепии. Кстати, почему этот сезон называется бархатным?

Есть предположение, что название «бархатный сезон» идет из 19 века. Тогда врачи обратили внимание на то, что отдыхать на берегу Черного моря полезно для здоровья именно с конца августа до начала октября. Ехать на отдых к морю в этот период стали рекомендовать страдающим болезнями сердца и нервной системы, пожилым, а также людям с очень светлой кожей и аллергикам. Следуя этим советам, к морю могли устремиться лишь состоятельные граждане. Отдыхающие дамы и кавалеры проводили дни на пляже под солнышком сентября, а вечером дефилировали по улицам черноморских курортов в вечерних бархатных платьях и пиджаках. Отсюда и название – бархатный сезон! В наше время, хотя и не носят величественных бархатных платьев, выражение «бархатный сезон» сохранилось.

Но вернемся в Гагру. Встречались с друзьями большей частью в знаменитом приморском парке. Нежаркое солнце позволяло понежиться под его лучами подольше и не мешало беседам. Говорили о разном. Было что вспомнить, что обсудить. Друзья-гости без устали восхищались красотами нашего края. Курортная нега, как это обычно бывает, слегка нивелирует состояние людей, снимает с них статусы и ранги и, как следствие, – некоторую скованность в общении, что позволяет им без особых церемоний включаться в беседы незнакомых людей, ведущиеся по соседству. Не стали исключением и мы. Восторги наших друзей кем-то активно поддерживались (с соседних скамеек), а кем-то не менее активно опровергались. Вторыми, как правило, были «старожилы», то есть отдыхающие в Гагре уже как минимум неделю и успевшие почувствовать на себе разное. Так, все были единодушны, что в доме отдыха «Нарт» – замечательно. Кто-то уже не первый год приезжает сюда, кто-то наслышан, хотел попасть, но не получилось. Именно на территории этой здравницы совершенно великолепный старый парк, который содержится в идеальном состоянии; именно там есть импозантный Джамбул, под присмотром которого пляж уже с 6 часов утра являет собой образец организованности, чистоты и подчинения посетителей установленным правилам и порядку (у Джамбула для этого в ход идут шутки, прибаутки, поговорки); именно там есть Нана, и это ее стараниями в номерах уют и чистота; а в столовой из большого разнообразия салатов, первых и вторых блюд, десертов каждый может выбрать для себя блюдо и любимое, и диетическое, и выпить за ужином бокал красного вина. Соседствующие с нами по другую сторону ревниво вставили, что прекрасно отдыхать и в «Челюскинцах» – только что заново отстроенной здравнице, там современный комфорт, приятное кафе, обвеваемое всеми морскими ветерками, и тоже очень приветливый профессиональный персонал. Тут же прозвучали и добрые слова об организации отдыха в «Амре», других гагрских здравницах. Собеседники, а круг их постепенно ширился, вспомнили, что в начале курортного сезона приглашаются водолазы для обследования морского дна у пляжной полосы, и это очень важный вид заботы о гостях курорта; что людям нравятся ежедневные маршруты катеров вдоль побережья, во время этих поездок от экскурсоводов они получают очень разнообразную и интересную информацию об истории курорта, его сегодняшнем дне, достопримечательностях. К достопримечательностям Гагры все дружно отнесли древнюю крепость Абаата, ресторан «Гагрипш», построенный из дерева и без единого гвоздя, замок принца Ольденбургского, многие другие объекты. Настоящую полемику вызвала оценка приморского парка, известного как «парк принца Ольденбургского». Перевес явно был на стороне настроенных критически. Они утверждали: парк плохо освещен, в вечернее время по многим его аллеям даже опасно гулять, «живые заборы» из лигуструма давно не стрижены, кое-где из него вырваны кусты и неприятно зияют провалы, мусор, по всей видимости, вывозится не часто, поэтому во многих местах стоит зловоние, да и сама территория редко «видит» метлу…

(Немного из истории парка и самого курорта. Гагрский курорт основан принцем А.Ольденбургским – близким родственником последнего российского царя Николая II. Принц решил превратить Гагру в «русский Монте-Карло». И это ему удалось. Он основал телеграф, субтропический техникум, провел электрическое освещение, водопровод и построил климатическую станцию, открытие которой состоялось 9 января 1903 года. Этот день и считается датой основания курорта. А у моря был заложен парк, где были посажены агавы, пальмы, лимонные и апельсиновые деревья, кипарисы, другие растения, завезенные из всех уголков планеты. И на месте болота, глухого леса и дикого побережья появилось это ландшафтное чудо, построены ажурные ограды, вымощены дорожки, установлены скульптуры и статуи. Своим великолепием парк поражал и в советское время, когда Гагра считалась одним из лучших курортов Советского Союза, да и мира тоже). Начавшаяся 25 лет назад Отечественная война народа Абхазии с грузинскими агрессорами, оккупация Гагры не могли не сказаться на всем ее внешнем виде, внутреннем содержании. Но 24 года жизни в победившей, независимой Абхазии уже не могут позволить оправдывать запустение, неухоженность парка, вызывающие недоумение, растерянность и огорчение гостей нашего любимого курорта.

…Когда речь у стихийно возникшей «команды отдыхающих» зашла о приморском парке, к нам подошла немолодая уже женщина с коляской, в которой сладко спал малыш на вид полутора годов. Я давно обратила на нее внимание, она сидела неподалеку на скамейке вместе с молодой женщиной, обе покачивали коляску с малышом, рядом бегала девчушка лет пяти и громко пела.

– У меня об этом парке свое мнение, вернее, о местных жителях. Послушайте мою историю, – сказала она. – Я прабабушка этих малышей, а это их мама – моя внучка. Приехали из Питера. Снимаем комнату неподалеку, утро проводим на пляже, день – в парке, ребятишек готовим к сырой осени и зиме. Два дня назад возвращались вечером домой. Уже стемнело, пошли по парковой аллее, перешли через железный мостик, там тоже территория парка, на ней установлено что-то типа веранд, на которых стоят столики. Впереди видим выход на центральную гагрскую трассу. Идем к нему. Вдруг появилась женщина и в достаточно ультимативной форме поинтересовалась, что мы здесь делаем. Услышав, что идем к выходу, потребовала, чтобы мы вернулись назад и пошли на улицу другим путем. Наши объяснения, что уже темно, что у нас двое детей, ни к чему не привели. «Это – частная территория. Это кафе «Канатка». Здесь проходить нельзя», – стояла на своем хранительница «порядка». Чтобы не вступать в конфликт, не пугать на ночь детей громкими разговорами, мы вернулись назад. Настроение было испорчено не только самим фактом, исчезло впечатление о традиционном, как это принято говорить, абхазском гостеприимстве. И это обидно.

Участники этой экспромтной беседы на набережной некоторое время стояли молча, потом стали расходиться. Случайно услышанный негатив нанес на расслабленность бархатного сезона темный штрих.

…В тот же вечер с нашими друзьями мы планировали поужинать в ресторане «Гагрипш». Неужели все случайное закономерно? Оказалось, что, выходя из парка к «Гагрипшу», мы прошли той же аллеей, тем же мостиком перешли на продолжающуюся территорию парка, на которой разместилось то же самое кафе «Канатка». И нас «гостеприимно» встретила, возможно, та же женщина, теми же словами о «частной территории» и недопустимости выйти из нее на центральную трассу через имеющийся выход, который она упорно называла «вход в кафе». Подтверждением незыблемого права на эту «частную территорию» было ее воспоминание о том, что «еще в советское время на этом месте стояла будка, в которой ее дедушка (или другой близкий родственник) продавал газированную воду». Спорить нет смысла – довод более чем веский. Хотя… Интересно знать, что бы сказал по этому поводу и принц Ольденбургский? Он ведь тоже, какое-никакое, а имел отношение к этому парку. Но если без шуток, везде и во всем должна главенствовать буква закона, а земля у нас была и остается собственностью государства, не продается и по наследству не переходит. А жителям этого государства, которое мы с гордостью называем наша любимая Абхазия, надо беречь и развивать исконно народные национальные традиции и обычаи, по которым гость, даже если он твой враг, но он пришел в твой дом, гостем в нем и будет. И уж ни в коем случае не относиться к гостям так, чтобы они от нас уезжали не в добром настроении. А также знать и помнить, что лицо курортной Абхазии, а курс на курортную индустрию республикой взят, мнением наших гостей и определяется.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 109Выпуск: 3570Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА