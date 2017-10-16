АГУ ОБЛАДАЕТ ХОРОШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

Абхазскому госуниверситету – 85 лет

В этом году Абхазскому государственному университету исполнилось 85 лет. В связи с этим знаменательным событием ректор АГУ, академик РАЕН Алеко Алексеевич Гварамия рассказал на пресс-конференции, состоявшейся в Абхазской государственной телерадиокомпании о деятельности главного вуза страны.

Как отразилось национально-освободительное движение на Абхазском государственном университете? Как он выживал в послевоенный период? Продолжаются ли и в чем выражаются связи с другими высшими учебными заведениями за пределами республики? Какие мероприятия приурочены к юбилею вуза, – эти и другие вопросы интересовали представителей средств массовой информации.

Отвечая на вопросы, ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия обозначил ключевые моменты, связанные с историей вуза, рассказал о проблемах и достижениях, о связях с северокавказскими и другими ведущими российскими высшими учебными заведениями. Он сказал: «В свое время созданию именно национального вуза страны препятствовали известные силы. И важно, что он сумел состояться в качестве национального вуза».

А. Гварамия подчеркнул, что возглавив университет в 1988 году, понял, что в те непростые годы в одиночку не выстоять и обратился к руководству вузов Москвы, Северного Кавказа, Башкирии, Татарстана с просьбой о поддержке. «Именно они помогли нашему университету выстоять, – с благодарностью сказал А. Гварамия. – В первые дни грузино-абхазской войны ректор МГУ Виктор Садовничий, большой наш друг, собрал президиум Евразийской ассоциации университетов и от имени этой ассоциации было направлено письмо Борису Ельцину с требованием прекратить кровопролитие, повлиять на грузинскую сторону. Затем, благодаря Виктору Садовничему, 87 студентов из Абхазии были приняты в Московский государственный университет вольнослушателями, а 16 лекторов стали преподавать в нем, и получили места в общежитии. Конечно, когда закончилась война, они все вернулись на Родину. Кроме того, в Ашхабаде наш университет был принят в Евразийскую ассоциацию университетов. И в этом большая заслуга Виктора Садовничего».

Ректор отметил, что во время грузино-абхазской войны 94 сотрудника и студента вуза погибли за свободу Абхазии, и среди северокавказских добровольцев, прибывших ей на помощь, были студенты АГУ. Около тысячи человек – преподавателей и студентов АГУ освобождали Родину от грузинских оккупантов.

В послевоенное время становление вуза проходило тяжело, но и не безуспешно. И сегодня здесь обучают многим, необходимым обществу, специальностям, появляются новые. Республика получает психологов, электриков, строителей… За время существования Абхазского государственного университета, – отметил А. Гварамия, – его окончили 16324 человека. После войны преподавателями были защищены 136 кандидатских диссертаций, 16 докторских.

По словам ректора, сотрудничество с вузами других стран продолжается и в настоящее время, в том числе и в области биологии, истории, географии, математики.

По мнению ректора, большая проблема – это целевой заказ на специальности, которые отсутствуют в АГУ. В прошлом году Абхазия таким образом получила 160 целевых мест. Однако А. Гварамия подчеркнул, что при этом, целевой заказ должен предусматривать требование о возвращении выпускников по окончании учебы для работы на Родине.

Отвечая на вопрос о том, какие мероприятия запланированы к юбилею, А. Гварамия сообщил, что в течение всего года в университете проводились симпозиумы, конференции, посвященные 85-летию АГУ, были изданы: сборник научных трудов преподавателей, сборник статей студентов, вышла памятная монета «Абхазский государственный университет». Проведена большая работа, а основные праздничные мероприятия, на которые приглашены представители 18 вузов других стран, пройдут 17 октября. Кроме того, в этом году в университете отметили 80-летие исторического факультета.

«АГУ обладает хорошим потенциалом», – уверенно сказал ректор. Он выразил надежду, что авторитет этого высшего учебного заведения будет возрастать и за пределами страны.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 109Выпуск: 3570Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ