ПРАЗДНИК «ЛЫХНАШТА»: СОЕДИНЯЯ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Традиции

История и фольклор, вековые традиции, обычаи и легенды абхазского народа – все соединилось на огромной площади в центре села Лыхны, на празднике урожая, благополучия в каждой семье, взаимопонимания между людьми, благоденствия и мира в стране. На празднике, уходящем своими корнями в далекое прошлое, но позволяющем нам заглянуть в будущее. Еще в 1984 году, когда идея фольклорного, исторического, объединяющего весь народ торжества вылилась в многотысячный праздник, стало ясно, что он будет продолжаться. Сама идея «Лыхнашты» принадлежит историку Юрию Аргун, которому удалось реализовать, как бы сейчас сказали, широкомасштабный проект. И первый праздник показал, как они, сам ученый и другие его организаторы, были правы. Вся Абхазия ежегодно собиралась здесь, чтобы выразить свое единство и сплоченность. «Лыхнашту» ждали, к ней готовились, на нее рассчитывали. Громкое название праздника отражает вековые традиции этой прославленной Лыхненской поляны, это стопроцентное попадание. Ведь исторически так сложилось, что наиболее значимые и судьбоносные решения принимались здесь, в присутствии народа и известных и уважаемых людей. И в ХХI веке не нужно объяснять молодым людям в Абхазии, где пройдет праздник «Лыхнашта».

Народный поэт Абхазии Рущбей Смыр не нуждается в представлении. Встретив его, конечно же, постаралась воспользоваться возможностью спросить, насколько актуален сегодня этот праздник для каждого из нас. Рущбей принимал самое активное участие в организации первой «Лыхнашты», был соавтором его сценария. Впрочем, и всех последующих сценариев. Не исключение и этот год. Именно к нему постоянно обращаются организаторы ставшего неотъемлемой частью культурной жизни Абхазии действа.

– Это священное место, и стало оно таковым задолго до того, как здесь начали проводить народный праздник «Лыхнашта». Своей энергетикой Лыхнашта вместе с семью нашими святынями оберегает и хранит нас. Поэтому и наш праздник, который продолжают наши дети, хранит в себе главные ценности. Это взаимопонимание, любовь к Родине, гостеприимство и почитание гостя. Мы помним, какие значимые события здесь разворачивались, они имели свое продолжение и развитие. Поэтому, однозначно, праздник «Лыхнашта» есть и обязательно будет еще много-много лет радовать своей оригинальностью и неповторимостью, – отметил Рущбей Смыр.

С разницей всего в один день, 25 лет назад, 7 октября 1992 года, на Лыхнаште начал свою работу I Всемирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа. Шла война, которую объявил нам госсовет Грузии, и проведение на абхазской земле Конгресса снова и снова продемонстрировало всему миру, что абхазы в своей справедливой борьбе поддерживаются братьями по духу. Конгресс укрепил веру в Победу всех, кто с оружием в руках сражался за независимость. Обращаясь к делегатам съезда, Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба отметил, что народ Абхазии ведет справедливую войну, защищая свою Родину. И именно поэтому на помощь ему пришли люди разных национальностей из стран СНГ – русские, украинцы, казахи, чеченцы, адыги, абазины, осетины. В работе Конгресса участвовали делегаты, представляющие все районы Абхазии, а также представители диаспор из Турции, Германии, Франции, Голландии.

Сегодня, через четверть века, их внуки и правнуки стоят с нами на этой священной земле и мечтают о будущем. Денис Званба видит его только в Абхазии – на своей земле, на своей Родине. Он уже несколько лет как вернулся домой и обрел здесь свое счастье, создал семью. У него есть работа – собственная небольшая типография, которая набирает обороты. Но несмотря на свой достаточно молодой возраст, он по-взрослому планирует более серьезные дела. В селе Звандрипше, где проживают его братья-однофамильцы, у Дениса есть земля. Там он хочет построить большой дом, в котором будут собираться все его близкие и друзья, а его дети обязательно в нем будут счастливы, – уверен мой собеседник. – Я впервые на этом празднике урожая, культуры, обычаев. Мне он очень нравится, как и моим многочисленным друзьям, которые приехали из Турции, и мы очень счастливы находиться здесь вместе со всеми, кто любит свою страну.

Я познакомилась еще с двумя молодыми людьми, потомками тех, кто волею судьбы оказался на чужбине. Не ожидала, что услышу абхазскую речь из уст совсем молодых людей, и это меня очень обрадовало. Итак, знакомлюсь. Аныл Храчба из турецкого города Дюздже. Он почувствовал мое удивление и сразу, как настоящий абхаз, парировал: «Хапсуаами!» (Мы же абхазы!). Его друг Орхан Куадзба из города Бартын, кстати, занимается журналистикой, меньше говорит на родном языке, но все же мы поняли друг друга. Они поделились своими планами, рассказали, что продолжают учить абхазский язык, параллельно учат русский, много путешествуют, часто бывают в Карачаево-Черкесии. А на прощание мы вместе с ними сфотографировались.

Формат праздника обширный. Конечно, его ведущие постарались рассказать о самых значимых событиях, свидетелем которых в разные столетия становилась Лыхнашта. Одновременно на различных площадках проходило много интересных и познавательных мероприятий. В самом начале праздника акцент был сделан на выступлениях творческих коллективов. Танцы детского хореографического коллектива «Адац» не оставляют никого равнодушным. Юные танцоры недавно привезли уже традиционный для них приз победителя с Международного фольклорного фестиваля, который прошел в Лазаревском районе Сочи. Высокий профессионализм исполнителей народных песен ансамбля «Рица» известен, этот коллектив – неотъемлемая часть всех без исключения концертных программ праздника «Лыхнашта».

Многочисленных гостей привлекали, естественно, гостеприимные дворики, в которых радушные хозяева встречали всех, кто переступал их порог. А здесь было на что посмотреть, чему удивиться и чем полакомиться. Праздник урожая в Абхазии неразрывно связан со сбором винограда и, соответственно, с молодым вином, которое еще только начинает набирать «полную силу». Поэтому в каждом подворье постарались и урожай винограда собрать, и вино приготовить, а производные – акалмыщ и аджинджух – самый вкусный абхазский десерт – стали блестящим дополнением и украшением каждого стола.

Старейшина высокогорного села Хуап Владимир Анкуаб считает, что чем чаще люди встречаются, тем лучше узнают друг друга.

– Раньше люди приходили в гости друг к другу, чтобы пообщаться. А чем чаще общаешься, тем больше хочется встретиться еще и еще раз. «Лыхнашта» именно такой праздник, на котором встречаются друзья, родственники и многочисленные гости, и он всегда поэтому желанен. Абхазское гостеприимство и хлебосольство было, есть и будет нашей отличительной чертой. Я надеюсь, что гости из России, которые сегодня впервые увидели дары нашей природы в таких естественных условиях, обязательно приедут к нам еще раз.

Многое было впервые на этом празднике. Кроме традиционных сельских двориков, присутствующие могли посмотреть, а заодно и попробовать продукцию нескольких частных предпринимателей. Всем известный бренд – Чернореченское форелевое хозяйство. Оно впервые показало свою продукцию во всей красе. Живые форель и лосось завораживали своей красотой в лучах солнца, отражающегося в воде. А вот бутерброды с икрой и всевозможные блюда из рыбы... Все было вкусно. Показали, на что способны, и кондитеры пекарни «Калач»: их красивые и аппетитные изделия тоже не оставили нас равнодушными. Джемы, варенья, пироги, соки, морсы, красиво оформленные и готовые представить нашу республику на любой международной выставке, радуют глаз, а это все – выполненная с любовью продукция из домашней мастерской «Ах=арах» семьи Арджения. Когда хотят дать оценку блюдам в ресторане говорят: «Как дома». Вот и здесь по-настоящему домашние изделия, причем все выращено на приусадебном участке в родном селе Лыхны. Члены семьи специализируются на производстве домашних заготовок из экологически чистых фруктов и ягод. Далее нас встречают молодые люди в абхазской национальной одежде и начинают рекламировать мед – настоящий, который они привезли из села Бармыша. Не остались в стороне и сельские виноделы – их продукция, как всегда, имела большой успех.

Именно в эти прекрасные солнечные осенние дни в Москве, на ВДНХ, прошла XVIII Международная агропромышленная выставка «Золотая осень-2017». Абхазские производители меда, винно-водочной продукции, аджики, минеральных напитков и лимонадов представили свой товар. Их высочайшее качество в очередной раз подтверждено золотыми медалями. Гран-при за вклад в развитие выставочной деятельности и укрепление торгово-экономических связей удостоены Правительство Республики Абхазия, Торговое представительство РА в РФ и Международный культурный деловой центр РА.

А праздник продолжался, с каждым часом только прибавляя всем настроения. Представители 20 регионов России посетили лыхненский праздник. Официальные делегации Ленинградской области, Ивановской области, Республики Татарстан, Тахтамукайского района Республики Адыгея зашли во все подворья. Гостей сопровождали Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, Премьер-министр Беслан Барциц, вице-премьер Аслан Кобахия, глава Администрации Гудаутского района Руслан Ладария.

Гости праздника «Лыхнашта» хотели, чтобы он, конечно же, продолжался дольше. Супруги Галина и Владимир Кожевниковы из Ижевска отдыхают уже много лет только в Абхазии, а вот на праздник приехали впервые. И они не скрывали своих эмоций. «Мы увидели такое богатство души, которое редко встречается», – сказали они. А вот группа туристов из Самары смогла приехать лишь к завершению «Лыхнашты». «За небольшой промежуток времени постарались осмотреть все, и жаль, что пропустили концерт и скачки», – говорит одна из них, Раиля Сафина.

У Славы Сакания, нашего коллеги-журналиста, свое мнение о праздновании «Лыхнашты»:

– Лыхны – это наша древняя столица, здесь бьется сердце Абхазии. А нам нужно возвращаться к нашим истокам, именно в них наше возрождение. Всем вместе, единым народом, взявшись за руки. Иначе у нас не будет будущего. Мы обязаны, думая о будущем нашей страны, наших детей, быть едиными в помыслах и делах. Проведение такого праздника, как «Лыхнашта», – один из важнейших стимулов для дальнейшего духовного развития нашего народа.

Трудно выделить наиболее понравившийся абхазкий дворик. У каждого из них свое лицо. Их хозяева постарались показать все или практически все, что может заинтересовать и стать предметом восхищения. Акакий Джарсалия, всю свою трудовую жизнь проработавший в Лыхненском сельсовете, вспоминает, что в первый год проведения «Лыхнашты» село Аацы представило необычный экспонат. Это была белая буйволица, встречающаяся в природе крайне редко. И потому выстраивалась очередь, чтобы увидеть ее. Вот и сейчас много удивительного: гриф и соколы, шкуры медведей, медная утварь, поделки из дерева, целая туша быка, которая жарилась над костром на вертеле… Жителям российских мегаполисов было крайне интересно посмотреть в режиме реального времени, как по капелькам готовится еще один напиток, который предлагают за абхазским столом, – чача… Да, было на что посмотреть и чему удивиться.

Прекрасный, не по-осеннему солнечный день прибавил дополнительный бонус празднику. Когда на Лыхнаште собирался народ и решал важные проблемы, даже если вокруг везде шел дождь, то здесь светило солнце. Так говорят знающие люди.

…Еще один праздничный день, наполненный встречами, событиями и впечатлениями, подходил к концу. Таких праздников и мест, значимых и знаковых, не так много. И нам всем, ныне живущим, повезло, что мы участвуем в этом празднике и на этой Лыхненской поляне, радуемся встрече с друзьями, болеем за жокея, который мчит свою лошадь к финишу, подпеваем знакомые песни, аплодируем танцующим юношам и девушкам. Все это значит, что ровно через год, даст Бог, на Лыхнаште вновь будет светло и ярко от улыбок людей, которые, приветствуя друзей, скажут: «Бзиала шъаабеит!»

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 109Выпуск: 3570Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району