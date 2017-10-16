Рауль Хаджимба: «Выход на большой рынок дорогого стоит»

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участников главного аграрного форума России – выставки «Золотая осень-2017», проходившей в Москве с 4 по 7 октября. Более 18 лет десятки стран представляют там свою сельхозпродукцию накануне праздника – Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. И в очередной раз высших наград удостоились абхазские продукты.

– У нас становится обыденным, что мы получаем такого рода награды, – подчеркнул Президент, открывая встречу. – Это важная составляющая деятельности всех, кто занимается этими вопросами. Если мы в какой-то период времени выходим победителями, это свидетельствует о том, что все те, кто принимает участие, и государство, которое предоставляет предпринимателям условия для развития, делают все правильно. Государство должно поддерживать тех, кто занимается производством различной продукции.

Я благодарен всем нашим производителям, которые принимали участие в «Золотой осени». Они продемонстрировали, что наше государство может производить качественные продукты. Насколько мне известно, качество продуктов, которые были представлены, является одним из самых высоких.

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц поблагодарил Президента за прием и отметил:

– Думаю, что нам всем стоит осмыслить, насколько оперативно Россия сумела превратить те вызовы, которые перед ней встали в связи с санкциями, в преимущества. Очень хорошо действует программа импортозамещения, свидетельство тому прорыв, который осуществило Министерство сельского хозяйства России.

На встрече было отмечено, что важным итогом прошедшего форума является подписание Соглашения Торгового представительства Абхазии в России с Евразийским деловым союзом. Олег Барциц подчеркнул:

– Это – транснациональный формат и, конечно, это – торговые площадки по всем входящим в него странам и смежным зонам. Так что при наличии определенного объема и качества мы можем попасть на эти площадки.

На выставке была представлена продукция 15 сельхозпроизводителей из Абхазии, высочайшее качество которой в очередной раз подтверждено золотыми медалями. Кроме того, Гран-при за вклад в развитие выставочной деятельности и укрепление торгово-экономических связей получили Правительство Республики Абхазия, Торговое представительство РА в РФ и Международный культурный деловой центр РА.

Олег Барциц подчеркнул, что самый главный результат – это золотые медали абхазских производителей: «Четыре золотые медали завоевали. Одна медаль – за два вида продукции Камы Квициния – асыдзбал и аджика. Мишленовские повара использовали их в приготовлении торжественных обедов. Это уже говорит о многом!»

Будет продолжаться работа по организации экспорта абхазского меда, который по своему качеству не уступает производимому в других странах.

Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что «выход на большой рынок дорогого стоит».

В заключение Олег Барциц передал Президенту главный приз, полученный абхазскими участниками.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 109Выпуск: 3570Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ