12 ОКТЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НОВОГО МИНИСТРА ГАРРИ АРШБА

Глава государства отметил, что предыдущими руководителями Министерства внутренних дел было сделано немало, но необходимо ужесточить борьбу с криминалом в республике.

«Нужно более жестко и активно влиять на криминогенную обстановку в Абхазии. Необходимо работать уже совершенно по-другому. Работа в МВД должна быть продолжена в направлении ужесточения борьбы с криминалом. Новый министр будет способствовать этому процессу. Вы его знаете не первый день. Это специалист, хорошо знающий оперативную работу.

Самая главная задача перед вами и мной как руководителем государства – это действия, направленные на то, чтобы порядок в стране был бы совершенно другого уровня. Мы встанем рядом и будем эту задачу выполнять», – сказал Президент.

Министр внутренних дел Гарри Аршба выразил благодарность за оказанное доверие.

«Мы с вами знакомы. В первую очередь, я буду требовать исполнение закона, потому что мы с вами призваны защищать законность, правопорядок. Я готов находиться рядом с каждым из вас в любой ситуации. Оперативная обстановка в республике мне известна не понаслышке. Мы должны мобилизовать все силы, которые есть, чтобы бороться с преступностью во всех ее проявлениях», – сказал Гарри Аршба.

Бывший министр внутренних дел, вице-премьер Аслан Кобахия пожелал новому руководителю удачи и поддержки.

«Хочу в первую очередь сказать огромное спасибо этому славному коллективу. Главное, что в стране есть большие патриоты, преданные нашей государственности и независимости, люди, которые еще молодыми надели эту форму и многие годы служат Отечеству. Очень многое надо сделать. Министром внутренних дел становится оперативник, который прошел большую школу. Надо признать, что криминогенная обстановка не простая. Искренне вам желаю удачи, мира и благополучия», – сказал Аслан Кобахия.

Номер: 109Выпуск: 3570Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс