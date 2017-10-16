НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ о министре внутренних дел.

В тексте Указа, в частности, говорится:

«Освободить Аслана Алексеевича Кобахия от должности министра внутренних дел Республики Абхазия.

Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Гарри Анатольевича Аршба».

Гарри Анатольевич Аршба родился в г. Ткуарчале в 1969 году.

Окончил Гупскую среднюю школу, служил в рядах Советской армии, учился в Высшей юридической школе милиции в г. Ставрополе.

С 1993-го по 1998 годы работал инспектором уголовного розыска, старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с имущественными преступлениями, по борьбе с экономическими преступлениями межрайонного отдела уголовного розыска УВД по Ставропольскому краю.

В 1999 г. назначается ст. оперуполномоченным по особо важным делам 3-го отдела борьбы с вооруженной и иной организованной преступностью Управления по борьбе с организованной преступностью Северокавказского РУБОМА.

В 2001 г. – ст. оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с бандитизмом и иными тяжкими преступлениями 2-го оперативно-розыскного бюро УБОН комитета Федеральной криминальной милиции МВД России.

В 2002 г. – ст. оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с этническими формированиями и похищением людей при Управлении по борьбе с организованной преступностью. Затем в разное время был заместителем начальника этого отдела, зам.начальника отдела по противодействию незаконному обороту наркотиков.

С декабря 2008 года – начальник Управления уголовного розыска МВД РА.

С ноября 2010 г. – первый зам. начальника УВД г. Сухум.

С февраля 2011 года – и. о. начальника УВД г. Сухум.

С апреля 2011-го по июнь 2012 гг. – начальник УВД г. Сухум.

С 2013-го по октябрь 2017 гг. находился на различных должностях Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу.

За время службы в органах внутренних дел поощрялся 57 раз. Имеет 178 выходов в зону боевых действий. Награжден 18 боевыми орденами и медалями РФ и РА.

Номер: 109Выпуск: 3570Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс