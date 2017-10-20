СПОРТ

В середине октября в г. Майкопе прошло отборочное первенство Южного федерального округа РФ по дзюдо среди молодёжи до 21 года. В соревновании приняло участие 203 сильнейших спортсмена из Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Республики Адыгея, Калмыкии, Крыма, Севастополя и Республики Абхазия. Две наши спортсменки Адлейба Ирена (вес 78кг) и Петикян Гаянэ (вес 70кг) заняли третьи места, тем самым завоевав путёвки на первенство России, которое пройдёт в середине ноября в г. Иркутске. Обе спортсменки являются воспитанницами Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г.Сухум.

Соб. инф.

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: спортАвтор: Соб. инф.