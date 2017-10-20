ИНТЕРЕСНОЕ В НАУКЕ

Недавно в Дагомысе (г.Сочи) состоялась 24-я российская конференция по холодной трансмутации ядер и шаровой молнии. По этой теме, явно не понятной простому человеку, среди присутствующих ученых состоялись жаркие дискуссии. Если учесть, что на конференции присутствовали более ста представителей из различных стран, разнообразных НИИ, учебных заведений, то можно представить, сколько новых открытий они продемонстрировали друг другу.

Впервые, например, были представлены результаты анализа конструкционных материалов в высокотемпературных реакторах. Или, например, моделирование шаровой молнии и т.д.

От нашей республики в конференции принял участие кандидат физико-математических наук, лектор АГУ Расим Камлия. Организаторами конференции были Российская академия естественных наук, Ядерное общество России, Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Российский университет дружбы народов.

Соб.инф.

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.