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ЗАНЯТИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С 23 октября начинаются занятия для начинающих предпринимателей в Абхазском государственном университете в рамках Правительственной программы «Инвестиции в человеческий капитал-2017».
Программой предусмотрены обучающие мероприятия, направленные на информационную и консультационную поддержку начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в различных сферах.
Министерством экономики Республики Абхазия совместно с Абхазским государственным университетом в рамках реализации мероприятий Программы привлечены специалисты профессорско-преподавательского состава с опытом участия в совместных академических проектах и представляющие такие учебные заведения, как Абхазский государственный университет, НИУ «Высшая школа экономики», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российская академия бизнес-образования, а также представители профильных министерств и ведомств Республики Абхазия, которые будут проводить занятия по 10 модулям:
– «Основы экономики»;
– «Моделирование бизнеса»;
– «Основы бизнес-планирования»;
– «Юридические вопросы организации бизнеса»;
– «Налогообложение»;
– «Финансы» – «Маркетинг. Реклама. Продажи»;
– «Менеджмент»;
– «Структура и форма презентации (защиты) бизнес-планов»;
– «Бизнес-тур».
К участию приглашаются лица в возрасте до 35 лет при наличии собственного бизнеса или актуальной бизнес-идеи, заинтересованные в получении новых знаний и актуальных навыков в сфере бизнеса, финансов, налогообложения, основ экономической деятельности, маркетинга, менеджмента.
Обучение бесплатное. По итогам обучения слушатели получат сертификат государственного образца.
Занятия будут проводиться с 23.10.2017г. по 10.11.2017 г.
Контактное лицо: Гвадалия Камилла Гургеновна, помощник министра экономики РА тел: +7(940)927-59-27 e-mail: k.gvadaliya@mineconom-ra.org
Номер: 111
Выпуск: 3572
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс