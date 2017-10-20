ЗАНЯТИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С 23 октября начинаются занятия для начинающих предпринимателей в Абхазском государственном университете в рамках Правительственной программы «Инвестиции в человеческий капитал-2017».

Программой предусмотрены обучающие мероприятия, направленные на информационную и консультационную поддержку начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в различных сферах.

Министерством экономики Республики Абхазия совместно с Абхазским государственным университетом в рамках реализации мероприятий Программы привлечены специалисты профессорско-преподавательского состава с опытом участия в совместных академических проектах и представляющие такие учебные заведения, как Абхазский государственный университет, НИУ «Высшая школа экономики», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российская академия бизнес-образования, а также представители профильных министерств и ведомств Республики Абхазия, которые будут проводить занятия по 10 модулям:

– «Основы экономики»;

– «Моделирование бизнеса»;

– «Основы бизнес-планирования»;

– «Юридические вопросы организации бизнеса»;

– «Налогообложение»;

– «Финансы» – «Маркетинг. Реклама. Продажи»;

– «Менеджмент»;

– «Структура и форма презентации (защиты) бизнес-планов»;

– «Бизнес-тур».

К участию приглашаются лица в возрасте до 35 лет при наличии собственного бизнеса или актуальной бизнес-идеи, заинтересованные в получении новых знаний и актуальных навыков в сфере бизнеса, финансов, налогообложения, основ экономической деятельности, маркетинга, менеджмента.

Обучение бесплатное. По итогам обучения слушатели получат сертификат государственного образца.

Занятия будут проводиться с 23.10.2017г. по 10.11.2017 г.

Контактное лицо: Гвадалия Камилла Гургеновна, помощник министра экономики РА тел: +7(940)927-59-27 e-mail: k.gvadaliya@mineconom-ra.org

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс