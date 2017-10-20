АВИАНАЛЕТЫ ЛЮФТВАФФЕ НА СУХУМ В ХОДЕ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ В 1942-1943 гг.

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(Окончание. Начало в №№ 108, 109, 110)

18 августа, в 8.03, 6 бомбардировщиков Ju-88 вышли на город со стороны моря, со снижением и приглушенными моторами, сбросив бомбы на Сухумский морской порт и городские кварталы с высоты 200 м. Бомбардировка не причинила порту ощутимого ущерба, однако в городе погибло 16 чел. и было ранено 43 чел. С аэродрома «Сухум» были подняты 3 экипажа ЛаГГ-3 863-го ИАП, а также 2 экипажа Hurricane и 1 экипаж И-153 35-го ИАП. С 8.10 до 8.22, на высоте 1800 м в 5-7 км от берега, преследуя противника, экипажи вели воздушный бой. Капитан А. Шалагин из 863-го ИАП с лейтенантами Губернюком и Ивановым из 35-го ИАП атаковали противника сзади и снизу, с дистанции 250-300 м, выпустив несколько очередей. 1 Ju-88 вошел в крутую спираль и с горящим мотором упал в море в 15-20 км северо-западнее Сухума. После этого подошедший пилот 863-го ИАП, сержант В. Сафонов подбил еще один Ju-88, который с дымящимся левым мотором ушел в облака. Остальные Ju-88 построились в пеленг и продолжили уход в сомкнутом строю, при этом в 8.43, в 40 км от берега огнем противника был сбит Hurricane лейтенанта Губернюка. Летчик выпрыгнул с парашютом и после приводнения некоторое время находился на поверхности, однако к моменту подхода спасательных катеров обнаружен не был.

По итогам воздушного боя следует отметить недостаточное взаимодействие советских пилотов – 6 экипажам не удалось дезорганизовать сомкнутый строй противника и уничтожить его бомбардировщики по одному. Напротив, тактика, применяемая немецкими пилотами, обеспечила им надежную защиту при заходе на цели, затруднила советской стороне воздушное наблюдение и оповещение связи, а также своевременный подъем истребителей 863-го и 35-го ИАП. В результате вышеуказанных недостатков воздушный бой свелся к равному результату по количеству сбитых самолетов (1:1).

Убедившись в том, что Сухум вновь прикрыт советской истребительной авиацией, немецкое командование прекратило бомбардировки городских кварталов и морского порта, переключившись на решение иных, более приоритетных задач. Авиаударам продолжали подвергаться Новороссийск, Туапсе, а также Сочи, Поти, Батуми, поэтому более месяца небо над столицей Абхазии оставалось открытым. Однако 22 сентября, около 10.00, одиночный немецкий самолет с пикирующего полета произвел бомбежку 6000-тонного плавучего дока, отбуксированного в Сухумскую бухту из Новороссийска и посаженного на грунт вблизи танкера «Эмба» двумя неделями ранее. В результате док получил тяжелые повреждения от двух прямых попаданий бомб в стапель и палубу, а также от двух бомб, разорвавшихся в воде у правой башни. Убитых и раненых отмечено не было.

После того, как наступление немецкого 49-го горнострелкового корпуса через перевалы Главного Кавказского хребта потерпело окончательную неудачу, угроза Черноморскому побережью Кавказа миновала. Тем не менее, бомбардировщики противника неоднократно прорывались к городам Абхазии и сбрасывали на них свой смертоносный груз. Так, 6 октября, в 9.20, одиночный Ju-88 сбросил фугасную 250-киллограммовую авиабомбу на Ткварчели, в результате чего 2 чел. погибли, 4 чел. получили тяжелые ранения, 26 чел. – легкие ранения. 11 ноября 2 Ju-88 произвели авианалет на Сухум, при этом погибло 6 и было ранено 10 горожан. 24 ноября в ходе бомбежки столицы Абхазской АССР одним Ju-88 1 чел. погиб и 1 чел. получил ранения. А 17 января и 8 апреля 1943 г. Люфтваффе произвело авианалеты на Гудауту и ее окрестности, в результате чего были частично разрушены дома, уничтожены сады, причинен значительный ущерб городскому хозяйству. 21-22 апреля ударам с воздуха подверглась Гудаутская МТС, были повреждены цистерны с горючим, при этом утечка керосина составила 840 л. Впрочем, это было последнее появление немецких самолетов в небе над Абхазией.

В письме от 10 июля 1943 г. на имя председателя Совета народных комиссаров Грузинской ССР В. Бакрадзе, председатель Совнаркома Абхазской АССР А. Мирцхулава сообщал, что на основании инструкций по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками государственным, кооперативным и общественным предприятиям, учреждениям, организациям и колхозам, специальными комиссиями было выявлено, что по городу Сухуму в результате бомбардировок были уничтожены здания и причинены разрушения на общую сумму 2 747 200 руб. Кроме того, в документе указывалось, что Управлению связи Абхазской АССР в связи с бомбардировками г. Сухума и Сухумского района ущерб от разрушения и повреждения сооружений связи, а также расходы по эвакуации и разэвакуации составили 35 594 руб.

Согласно «Справке НКВД Абхазской АССР о количестве жертв от бомбежки вражеской авиацией г. Сухум» от 29 августа 1944 г., составленной Наркомом внутренних дел Абхазской АССР Ш. Бокучава, всего в ходе немецких бомбардировок города, имевших место в августе и ноябре 1942 г., было убито 83 и ранено 236 гражданских лиц. Кроме того, на берегу было подобрано 17 тел, выброшенных морем. Ввиду отсутствия сведений о погибших военнослужащих, членах экипажей и пассажирах судов, потопленных и поврежденных в результате бомбардировок, представляется, что общее количество человеческих жертв могло превысить данные, указанные в справке.

Таким образом, действуя небольшими силами, насчитывавшими от 2 до 6 самолетов, Люфтваффе с 15 по 18 августа 1942 г. осуществил шесть авианалетов на Сухум, нанеся удары по морскому порту, военным и гражданским объектам, расположенным в городе, а также по жилым кварталам. Все это время, за исключением 18 августа, Сухум оставался без воздушного прикрытия истребителей 863-го ИАП. В результате бомбовых ударов были потоплены 2 советских судна (пароход «Червона Украина» и баркас «Рекорд»), 2 судна получили серьезные повреждения (госпитальное судно «Львов» и баржа «Тендра»), погибли как минимум 100 чел. из числа гражданского населения Сухума, разрушены и повреждены несколько десятков жилых домов и общественных зданий – Дом культуры, горком комсомола, Главпочтамт и др. Следует отметить крайне неудовлетворительную работу советской системы ПВО, не сумевшей выполнить возложенную на нее задачу и оказать эффективное противодействие малочисленной авиации противника. Если бы для нанесения ударов по Сухуму немцами были задействованы не два звена (Kette) по три бомбардировщика каждое, а например, эскадрилья (Staffel), насчитывающая от 12 до 16 машин, не говоря уже о группе (Gruppe) из 30-40 самолетов, последствия могли бы оказаться куда более трагическими.

Для сравнения: только за один день, 2 июля 1942 г., свыше 60 бомбардировщиков противника сбросили более 600 бомб на Новороссийский морской порт, в результате чего были потоплены лидер эсминцев «Ташкент», эсминец «Бдительный», транспорты «Кубань», «Пролетарий», «Украина», повреждены многие корабли и суда, разрушены объекты портовой инфраструктуры. А на протяжении августа 1942 г. на Туапсинский морской порт было совершено 85 авианалетов, в которых участвовало 476 бомбардировщиков, сбросивших 2542 бомбы и разрушивших 7 причалов, 4 нефтебака, склады, водопровод, электросеть, телефон и др. Эти данные наглядно свидетельствуют о второстепенном характере Сухума при выборе немецким командованием потенциальных целей и определении сил и средств для нанесения воздушных ударов.

Люфттваффе не удалось сорвать или временно нарушить бесперебойную работу Сухумского морского порта. Еще 16 августа 1942 г., сразу после окончания очередной бомбардировки, началось восстановление малого причала и уборка груза, разбросанного на нем. Днем портовики участвовали в тушении пожаров и ликвидации последствий авианалетов, а ночью выполняли погрузочно-разгрузочные работы. Их силами причал был полностью восстановлен в ближайшее время. Стоимость произведенного ремонта составила 40 тыс. руб., прочие разрушения по морпорту (радиостанция, морвокзал и др.) были оценены в 175 тыс. руб. Следует отметить исключительное значение малого причала на протяжении всего военного периода, т.к. через него производился грузооборот мелкотоннажного флота и снабжение военных кораблей как базировавшихся в порту, так и заходящих в Сухум. Два эпизодических авианалета немецкой авиации на город, имевшие место 11 и 24 ноября 1942 г., не оказали на работу Сухумского морского порта практически никакого воздействия.

Вплоть до победного мая 1945 г. столица Абхазской АССР продолжала играть важную роль в укреплении обороноспособности страны, являясь местом концентрации военных госпиталей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, пунктом дислокации воинских частей и соединений, значимым транспортно-коммуникационным узлом. Население города работало под девизом: «Все для фронта, все для Победы!», будучи задействованным в строительстве дорог, аэродромов, укрепрайонов, бомбоубежищ, противовоздушных щелей, дотов, дзотов, блиндажей, окопов, траншей, проволочных и минных заграждений, а также в восстановлении разрушений, произведенных немецкими бомбардировками. Сухумцы оказывали помощь действующей армии и флоту, приняв активное участие в патриотических инициативах по сбору финансовых и материальных средств, передаче денег и ценностей на нужды обороны по государственным займам, поддержке семей военнослужащих, отправке в войска подарков, теплых вещей, продовольствия. Трудовой подвиг гражданского населения Сухума в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. оказал положительное влияние на дальнейшее укрепление связи фронта и тыла, являясь наглядным свидетельством высокого чувства патриотизма, ответственности и сплоченности граждан Советского Союза перед лицом фашистской агрессии.

Н.МЕДВЕНСКИЙ, младший научный сотрудник АбИГИ

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: обществоАвтор: Н.МЕДВЕНСКИЙ, младший научный сотрудник АбИГИ