КРАСНАЯ КНИГА АБХАЗИИ

Председатель Государственного комитета РА по экологии и охране природы Савелий Читанава рассказал, что на протяжении нескольких лет в Абхазии ведется работа по созданию Красной книги.

Савелий Читанава отметил, что согласно Положению о Государственном комитете РА по экологии и охране природы, именно это ведомство призвано вести Красную книгу страны. «О Красной книге говорят давно. Но, к сожалению, двигается работа медленно. Два года назад в Кабинете Министров Государственный комитет РА по экологии и охране природы выступил с инициативой финансирования Красной книги. Но так сложилось, что именно в тот период в Абхазии активно стал распространяться вредитель – самшитовая огневка, и перед нами встал выбор: финансирование Красной книги или мероприятия по борьбе с огневкой. Было принято решение вкладывать средства в проведение планомерных обработок самшитовых насаждений. В этом году, при формировании бюджета Госкомитета, вновь вернулись к вопросу финансирования работы по созданию Красной книги», – пояснил он.

Как подчеркнул Читанава, в Абхазии достаточно исследователей и ученых, которые на протяжении многих лет ведут исследования флоры и фауны страны, накоплен большой материал. Мы хотим создать Красную книгу на хорошем уровне, с красочными иллюстрациями.

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс