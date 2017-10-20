МЕМОРИАЛ ВИТАЛИЯ ДАРАСЕЛИЯ

В Очамчыре завершены реставрационные работы мемориала заслуженному мастеру спорта СССР Виталию Дараселия.

В преддверии 60-летнего юбилея советского футболиста, полузащитника, заслуженного мастера спорта СССР Виталия Дараселия в его родном городе Очамчыре отреставрирован мемориал. Об этом сообщил тренер детского футбольного клуба «Динамо-Сухум» Мераб Квеквескири.

«Было заменено 152 квадратных метра забора, установили новые лампионы, провели озеленение прилегающей территории, осуществили замену дорожной плитки. Сам мемориал был сделан из камня и мрамора. Ремонтные работы проведены на общую сумму в размере около 2 млн рублей».

Большую помощь в работе оказали Кабинет Министров РА, московская абхазская диаспора, которая взяла на себя строительство забора, Администрация Гагрского района выделила средства в размере 100 тысяч рублей, Администрация Очамчырского района обеспечила мероприятие рабочей техникой и провела озеленение прилегающей территории. Также немалую помощь оказали индивидуальные предприниматели: Джон Таркил за свой счет приобрел дорожную плитку, Денис Тапагуа – передал фонари для освещения мемориала. Предприниматель из Турции Мизан Хапат обеспечил цементом, клеем и другими рабочими материалами.

Мераб Квеквескири отметил, что идея проведения ремонтных работ принадлежит председателю Госкомитета по физической культуре и спорту РА Баграту Хутаба и президенту Федерации футбола Абхазии Джуме Кварацхелия.

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Представители рода Дараселия благодарят всех, кто оказал помощь в реставрации мемориала прославленному футболисту Виталию Дараселия.

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс