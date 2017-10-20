МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОМНИТ

12 октября 2017 года, в 13.00, в высокогорном селе Псху Сухумского района состоялась молодёжно-патриотическая акция, посвящённая 75-летию битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Жители села, ученики местной Псхуской средней школы, представители администрации села Псху и активисты молодёжной организации Русской общины Абхазии возложили цветы к памятнику защитникам села Псху, павшим при обороне Кавказа в 1942 году. Затем с небольшой речью выступили представители общественности села Псху и председатель молодёжной организации Станислав Осыкин, который поблагодарил всех собравшихся за деятельное участие, и призвал помнить подвиг предков, павших в борьбе с фашизмом.

Мероприятие состоялось при поддержке Федерального агентства Россотрудничества и Комиссии по делам соотечественников за рубежом. Организатором является молодёжная организация Ассоциации общественных объединений «Русская община Республики Абхазия».

Соб.инф.

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.