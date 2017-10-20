НАДЕЖНЫЙ ЩИТ

В Сочи на территории зенитного ракетного полка армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) стартовала акция под названием «День призывника». Акция приурочена к призывной кампании «Осень-2017».

В ходе 4-часового мероприятия свыше 100 юношей – учащихся выпускных классов средних общеобразовательных школ Сочи ознакомятся с условиями жизни и быта, организацией питания военнослужащих, посетят жилые казармы, столовую и учебные классы военных. Гостям будет предоставлена возможность оценить качество солдатской пищи, приготовленной по системе аутсорсинга.

Военнослужащие полка продемонстрируют школьникам свыше 20 единиц штатного вооружения и военной техники, в т.ч. зенитно-ракетный комплекс БУК-М1 и современный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на базе автомобиля КамАЗ.

Также в ходе мероприятия личный состав полка проведет с будущими призывниками ознакомительные занятия по боевой подготовке – строевая, инженерная, медицинская и огневая подготовки. Школьники сдадут нормативы по сборке и разборке автоматов Калашникова АК-74 и пистолетов Макарова ПМ.

В ходе пояснительной беседы военнослужащие и представители военкомата разъяснят молодым людям моменты, в наибольшей степени волнующие призывников: о местах прохождения военной службы, видах Вооруженных сил и родах войск и особенностях службы в них. Ребята узнают об организации призыва: доставке на распределительный пункт и всех последующих мероприятиях, связанных с отправкой к местам службы по призыву.

В завершении акции военнослужащие расскажут школьникам о учениях и других этапах боевой подготовки полка, покажут фото- и видеоматериалы с этих мероприятий.

День призывника на территории воинской части ЮВО был организован командованием полка совместно с представителями военного комиссариата и администрации города Сочи.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа