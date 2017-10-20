В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РА

В соответствии со cт. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:

1. ООО «Абхазская туристическая компания «Спутник» – ОГРН 116РА000627

2. ООО «Абхазская логистическая компания» – ОГРН 115РА000864

3. ООО «Альфа Финанс Самурзакан» – ОГРН 115РА000840

4. ООО «Американ Ворлд Партс» – ОГРН 115РА000281

5. ООО «АМП – Абхазия» – ОГРН 111РА000798

6. ООО СП «Алагала» – ОГРН 111РА 000075

7. ООО «Айтар – тур» – ОГРН 110РА000808

8. ООО СП «АРГОТУР - РИЭЛТИ» – ОГРН 110РА 000636

9. ООО «Абхазско-Немецкая Бизнес-Система» – ОГРН 110РА000637

10. ООО «Акуа Черномор» – ОГРН 109РА000911

11. ООО СП «Апсны – Ласа» – ОГРН 109РА000285

12. ООО «Аргылара» – ОГРН 109РА000067

13. ООО «Карагач» – ОГРН 114РА000268

14. ООО «ЛЕВ» – ОГРН 106РА000701

15. ООО «ЛАИНАСТРОЙСЕР» – ОГРН 108РА000319

16. ООО «ЛИДЕР +» – ОГРН 109РА000689

17. ООО СП «Лидер-строй» – ОГРН 111РА000161

18. ООО «Лечебно-диагностический центр «Салюс» – ОГРН 115РА000334

19. ООО «Меркурий-96» – ОГРН 107РА001213

20. ООО «МОСТ» – ОГРН 107РА001508

21. ООО «Мра» – ОГРН 108РА000153

22. ООО «Магнит» (предприятие с ин. инв.) – ОГРН 108РА000437

23. ООО «АРОС» – ОГРН 115РА000764

24. ООО «Атриум» – ОГРН 107РА000263

25. ООО «Бит» – ОГРН 116РА000340

Д. ПАПБА, зам. министра

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: обществоАвтор: Министерство юстиции РА