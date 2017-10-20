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В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РА
В соответствии со cт. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:
1. ООО «Абхазская туристическая компания «Спутник» – ОГРН 116РА000627
2. ООО «Абхазская логистическая компания» – ОГРН 115РА000864
3. ООО «Альфа Финанс Самурзакан» – ОГРН 115РА000840
4. ООО «Американ Ворлд Партс» – ОГРН 115РА000281
5. ООО «АМП – Абхазия» – ОГРН 111РА000798
6. ООО СП «Алагала» – ОГРН 111РА 000075
7. ООО «Айтар – тур» – ОГРН 110РА000808
8. ООО СП «АРГОТУР - РИЭЛТИ» – ОГРН 110РА 000636
9. ООО «Абхазско-Немецкая Бизнес-Система» – ОГРН 110РА000637
10. ООО «Акуа Черномор» – ОГРН 109РА000911
11. ООО СП «Апсны – Ласа» – ОГРН 109РА000285
12. ООО «Аргылара» – ОГРН 109РА000067
13. ООО «Карагач» – ОГРН 114РА000268
14. ООО «ЛЕВ» – ОГРН 106РА000701
15. ООО «ЛАИНАСТРОЙСЕР» – ОГРН 108РА000319
16. ООО «ЛИДЕР +» – ОГРН 109РА000689
17. ООО СП «Лидер-строй» – ОГРН 111РА000161
18. ООО «Лечебно-диагностический центр «Салюс» – ОГРН 115РА000334
19. ООО «Меркурий-96» – ОГРН 107РА001213
20. ООО «МОСТ» – ОГРН 107РА001508
21. ООО «Мра» – ОГРН 108РА000153
22. ООО «Магнит» (предприятие с ин. инв.) – ОГРН 108РА000437
23. ООО «АРОС» – ОГРН 115РА000764
24. ООО «Атриум» – ОГРН 107РА000263
25. ООО «Бит» – ОГРН 116РА000340
Д. ПАПБА, зам. министра
Номер: 111
Выпуск: 3572
Рубрика: общество
Автор: Министерство юстиции РА