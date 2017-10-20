РЕДКИЕ ПЛАСТИНКИ АБХАЗСКОЙ МУЗЫКИ

В Литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулиа прошел круглый стол в связи с передачей музею редких музыкальных пластинок абхазского музыкального фольклора. Сотрудники АбИГИ, АНА, ученые фольклористы, музыковеды и этнологи за круглым столом обсудили вопросы сохранения национальной музыки. Директор Литературно-мемориального музея Светлана Корсая рассказала: «Эти ценные пластинки были найдены искусствоведом Сурамом Саканиа во время экспедиции в Очамчырском районе. Пластинки были изданы фирмой «Мелодия», они 80-х годов 20 века. Мы прослушали все пластинки, 5 сборников, автором антологии был музыковед Вадим Ашуба. В те времена было очень трудно записать такой альбом. На пластинках записаны песни абхазских этнографических хоров, а также сборник песен семьи Багателия. Голоса, записанные на них, сейчас являются легендами».

По мнению Корсая, подобные мероприятия позволят сохранить и приумножить богатое многообразие абхазских музыкальных традиций, узнать истоки национальной музыки и песенного творчества наших предков.

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс