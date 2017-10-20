КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия прокомментировали принятую в Бухаресте резолюцию об укреплении стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

«На прошедшей в Бухаресте ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи НАТО была принята резолюция об укреплении стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Члены Ассамблеи выразили «твердую поддержку Грузии в процессе евроатлантической интеграции». Резолюция призывает правительства и парламенты стран-членов Североатлантического альянса «продолжить стратегические дискуссии с Грузией о безопасности на Черном море, расширить участие Грузии в деятельности НАТО и содействовать политическим решениям, направленным к следующим шагам по реализации решения Бухарестского саммита 2008 года». Кроме того, в резолюции повторяются штампы об «оккупации грузинских территорий», нарушениях прав человека и т. д.

Принятие вышеуказанной резолюции с настойчивыми призывами к Тбилиси активизировать интеграцию с Североатлантическим альянсом вызывает серьезную обеспокоенность. В Республике Абхазия хорошо помнят, как спустя четыре месяца после прошедшего в апреле 2008 года саммита НАТО в Бухаресте, Грузия развязала кровавую бойню в Южной Осетии. Если бы не маниакальное стремление Грузии вступить в НАТО и поощрение этой затеи со стороны ее покровителей, то возможно, трагедии в Южной Осетии удалось бы избежать.

Приходится констатировать, что западные друзья Грузии, всеми силами подталкивающие ее в НАТО, не желают признавать уроки недавнего прошлого. Поощряя Тбилиси к вступлению в этот военный блок, лидеры западных стран не осознают, что фактически содействуют росту агрессии и нетерпимости в грузинском руководстве и обществе.

В Республике Абхазия не питают иллюзий по поводу истинных намерений грузинской стороны и предпринимают необходимые меры по укреплению обороноспособности и безопасности. После признания Российской Федерацией суверенитета Республики Абхазия в 2008 году отношения двух стран регулируются официальными двусторонними соглашениями, в том числе и в военной сфере. Соглашения в военной области нацелены на обеспечение обороноспособности и безопасности Абхазии и никак не затрагивают Грузию. Регулярно тиражируемые грузинской стороной и ее друзьями на Западе штампы об «оккупации грузинских территорий» попросту лишены смысла.

Выступая на словах за укрепление стабильности и безопасности, лидеры Грузии и их западные друзья по существу продолжают порочный курс на усиление пропагандистской истерии, что никак не способствует продуктивному диалогу, и сводит на нет все предпринимаемые сторонами усилия в рамках Женевских международных дискуссий.

МИД Республики Абхазия вновь обращается к Парламентской Ассамблее НАТО с призывом сохранять нейтральность при принятии подобного рода документов».

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс