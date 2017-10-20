В АГУ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 85-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ВУЗА

ГОВОРЯТ:

Руководитель пресс-службы АГУ Гурам Амкуаб: «АГУ образован в рамках преобразования Абхазского государственного педагогического института, который был создан в 1932 году. Университет пережил разные времена. Были в его истории и тяжелые годы, когда закрывались абхазские школы, запрещалось говорить на абхазском языке. Непростым делом стало открытие в пединституте абхазской кафедры и абхазской группы. За этим стоят судьбы и жизни многих работников АГУ. Преподавательский состав вышел за рамки своих полномочий, то есть педагоги стали самостоятельно открывать новые факультеты и специальности, которые не были запланированы.

На данный момент в АГУ обучение проходит по 42 специальностям. Также в университете есть аспирантура, докторантура. На защиту кандидатских и докторских диссертаций к нам приезжают из разных республик России. Российская аттестационная комиссия принимает наших докторов и кандидатов наук».

Проректор АГУ по учебной части Виктор Маландзия: «Юбилей университета – это определенная возможность для анализа проделанной работы и подведения итогов.

На данный момент одна из актуальных проблем – крайне неравномерное отношение к специальностям. Мы не можем преодолеть стремление абитуриентов стать юристами, экономистами или международниками. При этом желающих обучаться по специальностям, без которых не может развиваться государство, таким как инженерные, естественнонаучные, остается крайне мало. Для решения проблемы нужна государственная программа, позволяющая на стадии обучения в школе проводить серьезную работу по профессиональной ориентации абитуриентов. В этом году с поступающими на специальность «психология» было проведено психологическое тестирование. И результаты таковы: из 10 человек лишь 1 был рекомендован для поступления на эту специальность. Также на протяжении нескольких лет к нам обращаются с вопросом, почему мы не открываем медицинский факультет? У нас есть специальность «медицинская биохимия», которая готовит врачей-лаборантов на базе НИИЭПиТ. Ряд выпускников этой специальности стал кандидатами наук, некоторые работают над докторскими диссертациями».

Проректор АГУ по экономике и международным связям Владимир Делба: «Наш вуз имеет тесные связи со многими вузами, научными учреждениями различных государств. Заключено более 100 договоров с зарубежными вузами. Формы сотрудничества активно интенсифицируются. Причем важно, что АГУ заключает эксклюзивный договор о сотрудничестве с иным образовательным учреждением. Это является фактом признания на международном уровне нашего вуза». Он рассказал, что почетный профессор АГУ Анатолий Асаул в честь юбилея принял решение преподнести в дар университету 700 экземпляров научной литературы. Также АГУ совместно с Национальным банком РА разместил заказ на издание монеты в честь 85-летнего юбилея университета. Она презентована в день проведения торжественных мероприятий.

Проректор АГУ по воспитательной работе Медея Чедия: «Основные мероприятия прошли 17 октября, было приглашено много гостей. Мероприятия началось с конференции, где были зачитаны доклад ректора и поздравительные телеграммы. Были представлены несколько клипов, рассказывающих об истории вуза, студенческой жизни и праздничный концерт».

Выпущено юбилейное научное издание в честь 85-летия вуза – «Абхазский государственный университет». В книгу вошли статьи профессоров и научных сотрудников АГУ.

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс