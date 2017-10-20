ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Абхазии в России Игорь Ахба направил ректору Абхазского государственного университета Алеко Гварамия поздравление в связи с 85-летием вуза.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Свидетельствуя свое высокое уважение, имею честь от имени Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации и от себя лично поздравить Вас, профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников Абхазского государственного университета с 85-летним юбилеем со дня основания вуза.

За годы своего существования Абхазский университет зарекомендовал себя в качестве авторитетного классического вуза, развивающего традиции фундаментальной науки и образования, и занял лидирующие позиции в регионе.

Алеко Алексеевич, под вашим руководством, благодаря вашим личным стараниям и авторитету в сложные для нашей страны годы удалось наладить образовательные и научные связи Абхазского государственного университета со многими вузами Российской Федерации, Абхазский государственный университет был принят в Евразийскую Ассоциацию университетов и другие вузовские сообщества. Сегодня образовательный процесс в АГУ организован на высочайшем уровне, с учетом современных образовательных тенденций, созданы условия для повышения качества обучения, университет готовит высококвалифицированных и востребованных специалистов в различных областях.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, Алеко Алексеевич, всему профессорско-преподавательскому составу, студентам новых успешных достижений, удачи во всех делах, мира и процветания!»

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс