ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия направил поздравление на имя ректора АГУ, академика РАЕН Алеко Гварамия.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Алеко Алексеевич! Уважаемые друзья! Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет коллектив Абхазского государственного университета с 85-й годовщиной со дня основания вуза.

Абхазский государственный университет прошел большой, успешный путь. Значима роль нашего национального университета в истории современной государственности Республики Абхазия. Сегодня он является главным вузом нашей страны и имеет заслуженную репутацию авторитетного образовательного и научного центра.

Мы все видим успехи университета, он развивается и имеет большое будущее. Идет процесс совершенствования учебного процесса, обновляется его материально-техническое оснащение, завершается капитальный ремонт учебных корпусов.

Профессорско-преподавательский коллектив университета представляют известные люди науки и культуры, политические и государственные деятели. Сегодня Абхазский государственный университет входит в Евразийскую ассоциацию университетов, в Международную академию проблем человеческого фактора, является соучредителем Ассоциации университетов государств – участников Сообщества «За демократию и права народов», сотрудничает со многими вузами Российской Федерации и других стран. В соответствии с договорами, заключенными с различными высшими учебными заведениями России, в АГУ, делясь своим опытом и знаниями, читают лекции профессора и из многих российских вузов.

Абхазский государственный университет готовит специалистов по десяткам специальностей, и тысячи его выпускников работают во всех сферах жизнедеятельности государства, сохраняют и приумножают славные традиции своего вуза, вносят весомый вклад в развитие нашей страны.

Преподаватели и бывшие студенты Абхазского государственного университета в рядах борцов за свободу и независимость нашего народа защищали родную землю во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, среди них и те, кто пролил свою кровь во имя Победы. Вечная им память.

Уверены, что благодаря вашему патриотизму, высоким профессиональным качествам, талантам и трудолюбию нынешняя юбилейная дата даст старт началу нового этапа в жизни университета. Желаем всему коллективу Абхазского государственного университета благополучия, неисчерпаемой энергии и успехов в достижении поставленных целей».

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс