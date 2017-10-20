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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия направил поздравление на имя ректора АГУ, академика РАЕН Алеко Гварамия.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Алеко Алексеевич! Уважаемые друзья! Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет коллектив Абхазского государственного университета с 85-й годовщиной со дня основания вуза.
Абхазский государственный университет прошел большой, успешный путь. Значима роль нашего национального университета в истории современной государственности Республики Абхазия. Сегодня он является главным вузом нашей страны и имеет заслуженную репутацию авторитетного образовательного и научного центра.
Мы все видим успехи университета, он развивается и имеет большое будущее. Идет процесс совершенствования учебного процесса, обновляется его материально-техническое оснащение, завершается капитальный ремонт учебных корпусов.
Профессорско-преподавательский коллектив университета представляют известные люди науки и культуры, политические и государственные деятели. Сегодня Абхазский государственный университет входит в Евразийскую ассоциацию университетов, в Международную академию проблем человеческого фактора, является соучредителем Ассоциации университетов государств – участников Сообщества «За демократию и права народов», сотрудничает со многими вузами Российской Федерации и других стран. В соответствии с договорами, заключенными с различными высшими учебными заведениями России, в АГУ, делясь своим опытом и знаниями, читают лекции профессора и из многих российских вузов.
Абхазский государственный университет готовит специалистов по десяткам специальностей, и тысячи его выпускников работают во всех сферах жизнедеятельности государства, сохраняют и приумножают славные традиции своего вуза, вносят весомый вклад в развитие нашей страны.
Преподаватели и бывшие студенты Абхазского государственного университета в рядах борцов за свободу и независимость нашего народа защищали родную землю во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, среди них и те, кто пролил свою кровь во имя Победы. Вечная им память.
Уверены, что благодаря вашему патриотизму, высоким профессиональным качествам, талантам и трудолюбию нынешняя юбилейная дата даст старт началу нового этапа в жизни университета. Желаем всему коллективу Абхазского государственного университета благополучия, неисчерпаемой энергии и успехов в достижении поставленных целей».
Номер: 111
Выпуск: 3572
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс