ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев в своей речи отметил, что «национальный университет является неотъемлемым атрибутом не только культурной, научно-образовательной, но и политической независимости политического суверенитета государства. Уверен, что именно этим руководствовались те деятели национально-освободительного движения Абхазии, которые в 70-е годы боролись для преобразования Сухумского педагогического института в национальный университет. Именно этим руководствуются те, кто сегодня обеспечивает успешное развитие АГУ». По словам дипломата, сегодняшний юбилей вуза для него не только общенациональный праздник Абхазии, большое событие в российско-абхазских отношениях, но и личное событие. «Я горжусь своим причастием в делах АГУ. Горжусь званием почетного профессора, которым меня удостоило руководство университета. Горжусь тем, что 7 лет в качестве председателя госкомиссии принимал участие в выпускных экзаменах на кафедре Международных отношений исторического факультета. Для меня большая радость видеть своих выпускников на ответственных постах в государственном аппарате, в научных учреждениях, в бизнесе. Для любого преподавателя счастье видеть сбывшуюся судьбу своего выпускника», – подытожил Григорьев.Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс