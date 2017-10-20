ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий от имени вуза, Союза ректоров университетов России поздравил с 85-летним юбилеем. «Хочу выразить восхищение мужеством, которое вы проявили, сохранив и приумножив родной университет и образование. Профессора, преподаватели, сотрудники, студенты – все они болеют за свой вуз. Я горжусь тем, что уже десятки лет работаю вместе с Алеко Гварамия. Приняв АГУ в Евразийскую ассоциацию университетов, мы обеспечили его интеграцию в наше сообщество, которое стабильно развивается и помогает друг другу. Мы прошли разные времена, но сумели сохранить высокие идеи университетов», – сказал В.Садовничий.

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс