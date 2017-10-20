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20.10.2017
Номер: 111
Выпуск: 3572
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент РА особо подчеркнул важность сотрудничества АГУ с вузами Российской Федерации. В частности, по мнению главы государства, «особое значение имеет развитие сотрудничества Абхазского госуниверситета и Московского государственного университета им. Ломоносова, возглавляемого академиком Российской академии наук Виктором Антоновичем Садовничим».
Номер: 111
Выпуск: 3572
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс