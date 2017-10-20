ПРЕЗИДЕНТ РА Р. ХАДЖИМБА ВЫСТУПИЛ С РЕЧЬЮ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ

В ней в частности говорится:

Уважаемый Алеко Алексеевич! Уважаемый коллектив Абхазского государственного университета! Уважаемые гости!

Юбилейная дата, торжественно отмечаемая в эти дни в Абхазском государственном университете, мысленно возвращает нас не только к уникальной летописи нашего вуза, но и к истокам всей нашей новейшей политической истории. Вопрос о необходимости учреждения университета ставился неоднократно видными абхазскими учеными, партийными и государственными деятелями. Однако Грузия всячески препятствовала решению этого вопроса, прекрасно осознавая особую идеологическую значимость университета, телевидения и других важных инструментов формирования национального самосознания и возрождения государственности. Решающую роль в создании Абхазского государственного университета– флагмана высшего образования страны – сыграли события 1978-1979 годов, всколыхнувшие всю республику. Как известно, вуз был учрежден в соответствии со специальным Постановлением высшего партийного и советского руководства. Сотрудники Абхазского университета проявили выдержку, стойкость и принципиальность в 1989 году, когда грузинское руководство своими провокационными действиями способствовало разделению вуза по национальному признаку. Студенты и преподаватели АГУ влились в ряды защитников Родины в 1992 году, когда ее судьба оказалась под угрозой.

На первых этапах своего становления Абхазский государственный университет, безусловно, опирался на богатый опыт и высокий профессионализм преподавательского состава Сухумского педагогического института. На протяжении нескольких десятилетий наш университет добился значительного повышения качества обучения. Темы и проблемы, исследуемые учеными АГУ, их фундаментальные изыскания в разных сферах и направлениях отечественной науки, соответствуют высоким международным стандартам. Весьма престижен и тот факт, что наш университет входит в Евразийскую ассоциацию университетов. Особое значение имеет для нас развитие сотрудничества Абхазского госуниверситета и Московского государственного университета им. Ломоносова, возглавляемого академиком Российской Академии наук Виктором Антоновичем Садовничим.

Многие выпускники Абхазского университета успешно работают по избранным специальностям в ряде отраслей народного хозяйства и экономики республики, продолжают учебу в аспирантуре, магистратуре и других учреждениях, дающих возможность для углубления знаний и повышения квалификации. Для вхождения нашей страны в международное сообщество, большое значение имеет участие профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов, студентов университета в международных конференциях и конгрессах.

Нельзя не отметить большой вклад ректора Абхазского государственного университета, профессора, академика, почетного профессора МГУ им. М.В. Ломоносова и члена Оксфордского Академического союза Алеко Алексеевича Гварамия в развитие национальной науки и образования, в процесс уверенного и поступательного становления и роста нашего университета. Заслуживает высокой оценки добросовестный и плодотворный труд многих профессоров и преподавателей, кандидатов и докторов наук, заведующих кафедрами и деканов факультетов, работающих с высокой творческой самоотдачей на поприще обучения и воспитания молодого поколения.

Мы по праву гордимся своей молодежью, достижениями наших студентов, их познаниями, высокими патриотическими устремлениями. Они были и остаются надежной опорой в строительстве современного независимого абхазского государства!

Главный вуз страны всегда будет получать необходимую поддержку государства.

Хотел бы сердечно поздравить весь коллектив Абхазского университета с юбилеем!

Искренне желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, отличного расположения духа и новых побед!

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс