В АГУ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 85-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ВУЗА

Юбилейные мероприятия в Абхазском государственном университете начались с возложения цветов к мемориалу павшим в Отечественной войне народа Абхазии. Память погибших преподавателей и студентов вуза почтили Президент РА Рауль Хаджимба, Вице-президент РА Виталий Габния, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, парламентарии, Посол РФ в РА Семен Григорьев, государственные и общественные деятели, члены Правительства, приглашенные гости.

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На торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате вуза, выступил ректор АГУ, академик РАЕН Алеко Гварамия. Ректор рассказал об истории становления национального вуза и заслугах сотрудников университета. «Университет берет свое начало с открытия в республике Сухумского государственного педагогического института. Мы отдаем должное первому директору пединститута Андрею Чочуа, так как он внес весомый вклад в развитие образования Абхазии. Наши преподаватели отстаивали интересы национального вуза в тяжелые для страны времена, когда нас лишали языка и идентичности. В 1979 году пединститут преобразовался в Абхазский государственный университет. Это является особой страницей национально-освободительной борьбы абхазского народа. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто активно участвовал в создании АГУ: Бориса Адлейба, Георгия Дзидзария, Хухута Бгажба. Особо хочу отметить выпускника нашего вуза, ученого-востоковеда, политика, лидера нации – Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. Он отчетливо понимал, что образование является могучим средством прогресса общества, развития науки, культуры и духовности. После войны и без того истерзанный университет с малым количеством кадров и студентов понес большие потери. Мы всегда будем помнить имена студентов и преподавателей, сложивших головы на алтарь Победы».

Алеко Гварамия также отметил: «В миссию университета, как национального вуза, входит сохранение языка, культуры, многовековых национальных традиций. АГУ – центр кристаллизации мировой научной мысли, передовых технологий и их передача молодому поколению. В современном мире позиция государства определяется не только размером территории, численностью населения, военной мощью, но и его интеллектуальным развитием, то есть уровнем науки и образования. Мы утверждаем, что национальной идеей у нас должно стать образование!»

В завершении своего выступления ректор отметил, что юбилей не только праздничное мероприятие, но и глубокий анализ, оценка реалий сегодняшнего дня, перспективы развития вуза и страны через научное и кадровое обеспечение. «Решая задачи интеграции, науки, образования вовлекаем в это студентов. Ключевая роль в этом принадлежит базовым кафедрам АГУ», – подытожил Алеко Гварамия.

Номер: 111Выпуск: 3572Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс