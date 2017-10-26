Актуальное интервью

Праздничные дни, наполненные событиями и важными встречами, остались позади. У нас появилась возможность встретиться с главой Администрации Гудаутского района Русланом Ладария и поговорить в первую очередь о большом строительном проекте, который реализуется в нашем районе. Задала я и еще несколько других вопросов.

– Руслан Михайлович, у нашего города появился еще один город-побратим. И это важное событие произошло в канун главного праздника Республики Абхазия – Дня Победы.

– Этот день вместе с нами приближали и добровольцы. Известны имена более 2000 человек, кто по зову сердца встал рядом и подставил братское плечо. Наша дружба, которая закалилась в сложное военное время, теперь приобретает новые перспективы. Между администрациями Гудаутского района и Государственной Администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары Приднестровской Молдавской Республики подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В том, что наше сотрудничество станет длительным и плодотворным, мы не сомневаемся, и сделаем все от нас зависящее, чтобы это произошло. Глава Дубоссарского района Руслан Чабан принял участие и в шествии Бессмертного полка в Гудауте. Он прошел с портретом своего земляка, кавалера ордена Леона Романа Ратковского, геройски погибшего в апреле 1993 года. Истинный защитник Абхазии, он покоится рядом со своим боевым другом Родиком Барцыц в абхазском селе Звандрипше. Эти ребята отдали свою жизнь, чтобы она мирно продолжалась у других, и мы обязаны продолжать традиции добрых и братских взаимоотношений.

– О том, что у нашей республики много настоящих друзей, можно было наблюдать и на празднике «Лыхнашта». Конечно, их намного больше, не всем удалось разделить наш праздник.

– Празднику «Лыхнашта» много лет, и он всегда разный. Но главными остаются его идеи, это не только демонстрация даров природы и нового урожая, но и праздник благополучия, благоденствия, торжества добрых начинаний. И, конечно, в этот день вместе с нами на знаменитой Лыхненской поляне собрались наши гости и многочисленные друзья. Более 200 официальных гостей из различных регионов России окунулись в абхазский быт, историческое прошлое, познакомились с нашими обычаями и традициями. Никто не остался равнодушным, а это означает, что такие масштабные праздники нужны, и они будут продолжаться.

– А теперь мы вернемся к другим темам, хоть они, на первый взгляд, более прозаичны. Итак, в ряде сел Гудаутского района появится долгожданный водопровод?

– Действительно, есть такие села в нашем районе, где никогда не было водопровода. Еще в далекие советские времена какие -то попытки в этом направлении были сделаны, но до своего завершения эти работы не были доведены. Это четыре села – Мгудзырхуа, Абгархук, Куланырхуа, Звандрипш, жители которых после завершения строительных работ не будут испытывать проблем с водой. Это большой, трудоемкий, длительный по времени и дорогостоящий строительный проект. Его реализация стала возможной благодаря финансовой помощи РФ в рамках Инвестиционной программы. Хочу отметить, что задолго до начала работ на протяжении почти двух лет проводилась большая подготовительная работа, которая требовала соответствующего изучения и подхода. Этими разработками, в частности, занимались сотрудники научно-исследовательского института из Санкт-Петербурга и специалисты из Абхазии. Было принято решение о строительстве новой ветки водопровода из села Дурипша. Здесь расположен источник воды, откуда в настоящее время поступает вода в села Дурипш, Лыхны и частично в город. После проведения исследования стало понятно, что воды в источнике достаточно, чтобы провести еще одну новую линию к тем селам, о которых мы сказали выше. Кстати, качество воды соответствует всем нормам и стандартам. В чем преимущество данного проекта? Он позволит нашим жителям получать воду бесперебойно, и подача воды никак не будет связана с электричеством. Протяженность водопровода только до городской черты составляет 25 км. Причем в данном случае не нужны ни насосы, ни, как я уже сказал, электричество, ее вполне можно назвать самотечной. Все трубы, которые мы используем в работе, изготовлены на нашем заводе полимерных труб. Если говорить об общей протяженности водопроводных линий, то это более 100 км. Нужно сказать, что вода не просто будет доведена до каждого села, но и до каждого ее жителя, что очень важно. Говорить о сроках сдачи еще рано, но мы рассчитываем, что завершим работы уже в 2018 году.

– И в продолжение этой темы – мы являемся свидетелями еще одного большого строительного проекта в городе Гудауте.

– Пользуясь возможностью, хочу обратиться к жителям нашего города и его гостям в связи с временными неудобствами, которые мы все испытываем. Но они, действительно, временные, но не такие краткосрочные, как хотелось бы. Как вы успели заметить, на нескольких улицах происходит замена ливневых стоков на новые – по проспекту Героев, улицам Ардзинба, 4-го Марта, Дзидзария. Подобный объем работ не просто давно не производился, он не проводился никогда в таких масштабах. Кроме ливневых стоков по обозначенным улицам, происходит и замена водопроводных сетей. После завершения этого этапа будет уложен новый асфальт на этих улицах. Конечно, будут проведены и другие работы – это строительство тротуаров, бордюров, освещение, разметка улиц с пешеходными переходами и т.д. Строители сталкиваются с множеством проблем на различных участках в связи с тем, что мы не можем предоставить карт и схем коммуникаций. Это затрудняет работу, и приходится решать проблемы по мере их возникновения. Есть такие коммуникации, которые нигде не обозначены, и лишь вскрыв ливневый сток, сталкиваемся с новой проблемой. И все же мы рассчитываем на то, что эти работы нам удастся уже в будущем году завершить. Одновременно ведутся работы, связанные с канализацией в городе. Этим вопросам мы придаем большое значение, так как понимаем и хорошо себе представляем, что без современных коммуникаций, связанных с водоснабжением и очистными сооружениями, невозможно развиваться. Современные технологии позволяют использовать очистные сооружения, они на выходе дают воду, которую можно использовать в технических целях и даже выращивать в ней рыбу. Такую задачу мы поставили перед собой, и, используя имеющиеся канализационные сети, будем подключать их к современным очистным сооружениям, к строительству которых мы приступаем. Иначе все наши маленькие речки, которые устремляются к морю, будут использованы губительно для них.

– То есть 2018-й и 2019-й годы станут для нас временем, когда мы будем принимать готовые объекты?

– Будем стараться все намеченные планы претворять в реальность. Эти строительные проекты, как уже сказали, финансируются из инвестиционной программы РФ. Соответственно, на каждом этапе происходит достаточно серьезный контроль, как за качеством произведенных работ, так и за финансовой составляющей, которая в поле зрения межправительственной комиссии.

– Руслан Михайлович, эти проекты – большие и очень значимые для жителей района. Есть и другие строительные площадки?

– Мы продолжаем капитальный ремонт в двух общеобразовательных школах района – Лыхненской и гудаутской средней школе №3, практически завершено строительство спортивного зала в Абгархукской средней школе, ведется строительство нового детского сада в г. Новом Афоне. Таким образом, строительных площадок с каждым днем становится все больше, а это значит, что планы, о которых мы говорили ранее, становятся реальностью.

Беседовала Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 113Выпуск: 3574Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району