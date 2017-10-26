«ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ – ЭТО НАША ЖИЗНЬ», –

именно так, и никак иначе определяют свое место учителя этой школы. Я приехала в Абгархук, понимая, что поговорить со всеми учителями мне не удастся. Почему мой выбор пал именно на эту школу, должно быть, она чем-то примечательна, спросит читатель. Мой ответ, наверное, удивит многих. Практически весь педагогический состав – молодые, начинающие учителя. Молодые, но достаточно уверенные в себе, в своих силах и в том, что их выбор не был случайным, и пришли они сюда надолго.

Пока мы с директором школы Вандой Аджба ждали перемену (кстати, директорский стаж Ванды чуть больше года, однако педагогический – более 16 лет, что позволяет ей быть и строгой, и требовательной, и в то же время очень общительной и веселой), она успела рассказать о том, какой замечательный коллектив здесь организовался. И она надеется, что их школа по всем показателям станет лучшей. К этому они стремятся.

– С нашим коллективом можно решать любые задачи, – делится со мной Ванда. – Конечно, у нас есть проблемы и вопросы, которые мы решаем сами, в чем-то помогают надежные друзья и партнеры, не оставляют без внимания администрация села и отдел образования района. Частый гость, депутат районного Собрания Лаврентий Айба. В нашей школе обучаются 50 учеников, в первый класс пришли всего шестеро детей, но и этот факт нас радует и обнадеживает. Учеников могло быть больше, но по различным причинам родители отвозят их в другие школы. Сейчас у нас собрался молодой, энергичный коллектив. Надеюсь, что в будущем абгархукские дети будут ходить в свою родную школу. Мы для этого сделаем все возможное. Подходит к завершению ремонт в спортивном зале, осталось совсем немного, и наши дети смогут проводить один из своих любимых уроков, независимо от того, какая на дворе погода. Кстати, каждый день перед началом занятий вся школа выходит на зарядку, причем, вместе с учителями. Так, под бодрую музыку мы начинаем свой трудовой день. Еще одна традиция, которая зародилась в школе – это подъем Государственного Флага у памятника погибшим односельчанам в двух войнах и исполнение Гимна Республики Абхазия.

После выходных, а особенно после каникул, дети радостно встречают своих учителей. Ребята действительно скучали, как и учителя, которые не забывают о школе ни в праздники, ни в выходные. Они не любят говорить о проблемах. Но они есть здесь, как и в любой школе, и требуют своего решения. Благодаря неравнодушным молодым специалистам, работающим в этой школе, многие вопросы будут в скором времени сняты. Один из многих, но первоочередных, как считают в дирекции, – оснащение учительской.

Однокурсников, выпускников АГУ, друзей и единомышленников, здесь встретить можно. В этой школе еще студентами они проходили практику. Затем ездили преподавать абхазский язык в школе села Баргяб Галского района. Сегодня Адгур Кварчелия преподает географию в родном селе, в школе, в которой работала его мама. Ему, несмотря на молодой возраст, доверили ответственный участок работы завуча по учебной части. Так что выбор профессии учителя редко бывает случайным. Никуа Смыр преподает абхазский язык и литературу, ему небезразлично, каким вырастет следующее за ними поколение абгархукских ребят и девушек.

Кристина Халваш – учитель истории, выпускница АГУ. Говорит, что в профессию попала случайно, но как выяснилось, ее дед Мкан Константинович Ладария всю свою сознательную жизнь работал в этой самой школе. Поэтому, что бы ни говорила его внучка, а любовь к профессии она получила на генетическом уровне. Более того, Кристина преподает еще и в Бгардванской средней школе (село Джирхуа).

Айтен Авидзба преподает английский язык. Окончив АГУ, свою трудовую деятельность она начала в селе Абгархуке. Через год ее пригласили на работу в Сухум. Девушка продолжила свое образование и занялась переводческой деятельностью. А еще через год Айтен снова вернулась в свою, теперь уже такую близкую ей школу. И ей, действительно, здесь все нравится:

– Главное, что меня понимают мои ученики, – говорит она. – Теперь у нас появилась прекрасная возможность заниматься в клубе английского языка. Эти занятия будут проходить в интерактивной, игровой форме, что обычно очень привлекает детей. Это стало возможным благодаря помощи Сухумского Дома юношества и ЮНИСЕФ, организации, действующей под эгидой ООН. Думаю, нашим ребятам такая форма обучения иностранному языку будет интересна и познавательна.

Хамида Цузба – учитель начальных классов. Ее стаж работы больше пяти лет:

– Это больше, чем работа, – говорит она. – Каждый ребенок становится очень близким и дорогим человеком. И каждому хочется дать максимум знаний, ведь впереди у них большая, взрослая жизнь, и от того, какие знания были заложены в начальной школе, зависит многое.

Я не могла не оторвать от уроков уважаемую Светлану Малия, чей педагогический стаж превышает 50 лет. Из них 16 лет она работала директором этой школы. Сейчас Светлана Бедзуговна продолжает вести уроки математики и делится своим огромным жизненным и профессиональным опытом с молодыми:

– Нас всех очень радует, что в нашей школе собрался такой коллектив. Я верю в них, они хотят работать и поэтому пришли в школу. Главное для педагога – видеть результаты своего труда, а они, как известно, в наших учениках. Мы, конечно, всегда рядом, всегда готовы оказать любую помощь, ответить на любой вопрос. Школа продолжает прекрасные традиции, которые в ней сложились.

Все учителя, с которыми мне удалось поговорить, ответили на вопрос: вспоминают ли они о школе в выходные дни. Ответ у всех был один: уже с утра в воскресенье они мысленно возвращаются к своим ученикам и урокам.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 113Выпуск: 3574Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району