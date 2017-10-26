УАЛИД МАРШАН АБАЗА – ДОСТОЙНЫЙ СЫН АБХАЗСКОГО НАРОДА

Память

Истинный патриот Сирии, внесший весомый вклад в защиту ее национальных интересов, видный военный государственный и общественный деятель Сирийской Арабской Республики, генерал Уалид Маршан Абаза был признанным, глубокоуважаемым лидером сирийской абхазо-черкесской диаспоры, делавшим многое для укрепления связей с исторической Родиной. Он поддерживал абхазский народ как в мирное время, так и во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Долгие годы являлся первым заместителем председателя Службы безопасности САР. Широко известны его заслуги в борьбе с террористическими и антиправительственными силами. Уалид Маршан был большим другом Советского Союза и России. И, конечно, до последнего дня своей жизни он служил Родине.

Одной из первых стран, куда устремились абхазы во времена махаджирства, была Сирия. Первая волна переселенцев прибыла в страну в 1888 году, вторая – в 1896 году. Переселенцы устроились в местности, которая граничила с Палестиной. Процесс адаптации был сложным. Абхазы столкнулись с достаточно тяжелыми климатическими и природными условиями, так как отныне их окружали пустыни или полупустыни с однообразной и скудной растительностью, приходилось переносить изнуряющую жару, испытывать дефицит влаги. Вдобавок на абхазов обрушились и другие несчастья: в среде поселенцев вспыхнули эпидемические заболевания. Оставшиеся в живых покинули прежнее место обитания, поселившись в Мумсие. Именно эти абхазы и сохранили род Маршан, который прославил на чужбине Уалид Маршан Абаза.

Уалид Маршан Абаза родился в 1948 году в городе Аль-Кунейтра. Не окончив общеобразовательную школу, юноша добровольно присоединился к народному сопротивлению против израильских оккупантов. Уалид был взят в плен. После двух месяцев мучений в тюрьмах Израиля и неудачной попытки побега его освободили из-за юного возраста. Окончив Военную академию в 1970 году, Уалид Маршан поступил на военную службу в сухопутные войска. Он был одним из основателей спецназа Сирийской Арабской Республики, участником войны 1973 года между Сирией и Израилем. За участие в войне был награжден за отвагу и в качестве вознаграждения ему добавили два года сверх основного стажа службы. Затем его назначили личным телохранителем покойного президента Хафиза Аль-Асада. В 1975 году Уалид Маршан возглавил Службу безопасности четвертой танковой дивизии, в 1977 году ему было присвоено звание капитана. Он принимал участие в гражданской войне в Восточном Ливане. В 1979 году по приказу покойного президента Хафиза Аль-Асада Уалид Маршан был назначен главой политической безопасности в городе Хама с целью ликвидации преступной организации «Братья мусульмане». Данная операция была выполнена успешно благодаря боевому духу Уалида Маршан. В 2000 году он был назначен заместителем политической безопасности в городе Дамаске. В начале 2005 года он ушел в отставку. А когда в 2011 году началась война в Сирии, Уалид Маршан добровольно создал отряд народного сопротивления. И этот отряд сражается по сегодняшний день. В 2012 году его средний сын Анзор был убит в бою с террористами в Дамасском районе. В 2013 году Уалид Маршан возглавил партию Башара Асада – партию Арабского социалистического возрождения города Аль-Кунейтра. Его на этом посту сменил старший сын Халит. 14 октября 2017 года жизнь Уалида Маршана оборвалась после продолжительной болезни на 69-м году жизни.

Его старший брат Мамдух Маршан Абаза имел высшее военно-академическое образование. Был командующим Военно-воздушными силами Сирии. Имел звание генерал-лейтенанта. Владел абхазским, черкесским, арабским, турецким, английским языками. Погиб в 1982 году в возрасте 42 лет. Другой брат Шараф Маршан Абаза – военный врач, депутат Сирийского Парламента, председатель «Адыга хасэ» в Дамаске. Многое сделал для сближения черкесской диаспоры с Родиной.

– Выходцы рода Маршан – из живописных мест Кодорского ущелья, – рассказывает его родственник, заместитель начальника Аппарата Кабинета Министров РА Зураб Маршан. – Первый раз Уалид Маршан Абаза вместе с братом Шарафом, двоюродным братом Ахматом Кучба и сыном Халитом приехал в Абхазию в 1982 году. Они были коммунистами, друзьями Советского Союза. Их приезд предопределила встреча с нашим Государственным ансамблем песни и танца под управлением Висилия Царгуш, который гастролировал в 1979 году в Сирии. Тогда семья Маршан познакомилась с артистами с их исторической Родины. Наших артистов принимали в президентском дворце на государственном уровне благодаря Уалиду Маршан Абаза. Он тогда уже был самым молодым генералом в Сирии. Ему был 31 год. Он был настоящим кавказцем, сильным духом, бесстрашным бойцом. В Абхазии их приняли на высшем уровне, в нашем родовом селе Отапе был организован банкет на 300 человек. Всё это на них произвело большое впечатление.

Все, кто приезжал в Сирию из Абхазии, встречались с семьей Уалида Маршан. Всем он помогал чем мог и провожал с подарками. Войну народа Абхазии 90-х годов Уалид Маршан воспринял как собственную боль. Он участвовал в государственных переговорах между Грузией и Абхазией в Москве во время войны. Отправлял оружие и деньги в Гудауту, куда несколько раз приезжал в тот период. Уалид дружил с Феней Авидзба. Вместе с ней ездил в село Шрому Сухумского района на абхазские позиции, помогал в планировании боевых действий. Уалид Маршан был великолепным военным стратегом. Все любили его и ценили. Часто приезжал в Абхазию и после войны на празднование Дня победы. Уалид Маршан помог многим инвалидам войны, которые приезжали в Сирию на лечение, оплачивал протезирование рук и ног, помогал им материально.

– Когда началась война в Сирии, Уалид Маршан был генералом в отставке, однако это не остановило его, и он стал в Сирии единственным генералом в отставке, который пошёл воевать, – продолжает Зураб Маршан. – Он не мог поступить иначе. Родина и честь были у него на первом месте. На войне погиб его сын Анзор, а в машину Уалида подложили мину, но он чудом остался жив. Уалид несколько раз смотрел смерти в глаза, но не сдавался. Его подкосила болезнь, иначе мужественного генерала невозможно было убить. Уалида Маршан Абаза с почестями похоронили в пантеоне государственных деятелей в Сирии. Его супруга – Джансет Казанба, член парламента Сирии. Когда убили их сына, она взяла оружие и воевала рядом с мужем.

…22 сентября 2014 года действующий генерал армии Сирийской Арабской Республики, один из ярчайших представителей абхазской диаспоры за рубежом Уалид Маршан в очередной раз приехал на свою историческую Родину. С ним прибыли супруга Джансет Казанба и племянник Хайсам Маршан, кавалер ордена Леона, участник Отечественной войны народа Абхазии 90-х годов. В Госкомитет РА по репатриации приветствовать гостя пришли общественный деятель и писатель Геннадий Аламиа, общественные деятели Октай Чкотуа и Феня Авидзба, репатрианты из Сирии, Турции, сотрудники Госкомитета по репатриации. Приветствуя Уалида Маршана, они подчеркнули, что генерал в трудную для Сирии минуту встал на защиту страны, где он родился и вырос, проявил мужество и героизм, которыми издревле славились истинные абхазы. А Уалид Маршан пошутил: «Я ехал в Абхазию как к себе домой, а меня встретили как дорогого гостя».

В последний его визит в Абхазию 28 октября 2016 года его принял Президент РА Рауль Хаджимба. Уалид Маршан рассказал Президенту о ситуации в Сирии, отмечая, что несмотря на все трудности есть надежда на лучшее. Генерал Сирийской армии подчеркнул, что большие участки территории уже освобождены от войск ИГИЛ. И добавил, что огромную поддержку и помощь Сирийская армия получает со стороны России.

– После встречи с Президентом, несмотря на неважное состояние здоровья, Уалид Маршан собрал репатриантов из Сирии и Турции в Госкомитете по репатриации, – вспоминает Зураб Маршан. – Он долго рассказывал о ситуации в Сирии, о той помощи, которую оказывает Российская Федерация сирийскому народу в борьбе с террористами. Он сказал: «Мы воюем уже шестой год. За это время было много жертв. Но мы уверены, что освободим Сирию и победим в этой войне».

Слова его становятся пророческими. Его не стало, но дело, за которое он боролся, продолжает жить.

Во время похорон в Сирии Уалида Маршан Абаза в Госкомитете РА по репатриации участники траурной церемонии могли выразить свои чувства скорби и соболезнования в Книге памяти достойного сына абхазского народа. Руководство Республики Абхазия во главе с Президентом Раулем Хаджимба выразили в ней сочувствие родным и близким, народу Сирии и Абхазии.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 113Выпуск: 3574Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ