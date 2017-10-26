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26.10.2017
Номер: 113
Выпуск: 3574
Рубрика: политика
Автор: Совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА» выражает самые искренние соболезнования председателю Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов», кавалеру ордена Леона Алоеву Артуру Джангигировичу в связи с тяжелой утратой – смертью матери.
Номер: 113
Выпуск: 3574
Рубрика: политика
Автор: Совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»