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26.10.2017

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА» выражает самые искренние соболезнования председателю Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов», кавалеру ордена Леона Алоеву Артуру Джангигировичу в связи с тяжелой утратой – смертью матери.


Номер:  113
Выпуск:  3574
Рубрика:  политика
Автор:  Совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»

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