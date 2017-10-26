ЗАДЕРЖАНЫ НАРУШИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Службой государственной безопасности РА совместно с Пограничным управлением ФСБ РФ в РА задержаны 15 выходцев из Африки и Ближнего Востока, которые нелегально пересекли государственную границу Абхазии с Грузией.

По информации пресс-секретаря СГБ РА Аслана Салакая, в сентябре на государственной границе Республики Абхазия и Республики Грузия была предпринята попытка массового нарушения абхазской государственной границы несколькими группами выходцев из регионов Ближнего Востока и Африки. Всего задержано 15 человек. Это – граждане Египта, Сомали, Йемена и Судана. Гражданство и личности задержанных подтверждаются их документами, у двоих иностранцев документы отсутствуют. Установлено, что все они в разное время прибыли в Грузию по процедуре безвизового въезда, чтобы затем нелегально попасть в Россию, страны Восточной и Западной Европы.

Задержанный гражданин Йемена Имад Мухамед Абдуллах Альбоси объяснил произошедшее так: «Я прилетел в Грузию по туристической визе, хотел оттуда попасть в одну из стран Европы. Наша группа состояла из 5 человек. Один из группы нашел человека, пообещавшего свести нас с человеком, который отправит группу из Грузии в Европу. Мы заплатили по 2800 долларов, но когда заподозрили что-то неладное, хотели отказаться от этого дела. Деньги нам не вернули, предложили попасть в Европу через Россию. Так мы и попали в Абхазию, даже не зная, что это – Абхазия. Пока нас не задержали, мы думали, что находимся в Грузии. Нас сопровождали два человека. Знаю имя одного из них – Александр».

Другой задержанный, Ваил Ибрагим Ухби Альгадми, уроженец Арабской Республики Египет, сообщил: «Мне сказали, что через Грузию легко нелегальным путем попасть в страны Европы. Человек, который отправил меня из Египта, объяснил, где я могу встретиться в Грузии с другими беженцами, которые также хотят перебраться в страны Европы. После того, как я прилетел в Грузию, нашел это место: улица Межешвили, рядом с «Макдоналдс». Там было много таких, как я, которые тоже должны были встретиться с человеком, который нам помог бы. К сожалению, никто нас не встретил. В общей сложности я пробыл в Грузии больше двух месяцев. Потом встретился с ребятами, которые также хотели попасть в Европу. У нас было два варианта: или двигаться через Абхазию (всего за 2 000 долларов США), или из Батуми по Черному морю, где существует канал переправки, но он стоит слишком дорого. И я решил идти через Абхазию. К границе нас сопровождали два человека. Один из них – грузин, по всей видимости, полицейский. Они и переправили нас через границу, по реке».

Аслан Салакая пояснил: «Как признаются сами задержанные, в настоящее время на территории Грузии находятся несколько тысяч выходцев из регионов Ближнего Востока и Африки. И все они рассчитывают перебраться в страны Европы. Анализ ситуации показал, что в короткий промежуток времени был организован канал незаконной миграции из Грузии в Абхазию большого числа людей, инструктаж по пересечению границы проводился в присутствии сотрудников грузинской полиции, которые требовали от мигрантов уничтожить паспорта после пересечения границы. Все это говорит о том, что в организации этого процесса заинтересованы представители как минимум грузинских спецслужб. В случае успеха этот канал мог быть использован и в дальнейшем, в том числе для засылки террористов в Россию и страны Европы. Мы просим жителей и гостей Абхазии проявлять бдительность и сообщать о подозрительных лицах правоохранительным структурам Абхазии».

Задержанные дают противоречивые показания по обстоятельствам своей прежней жизни. У некоторых из них на теле имеются следы, предположительно от ранений. С учетом того, что все они являются жителями регионов, где в настоящее время идут боевые действия или функционируют международные террористические организации, Служба государственной безопасности по каналам международного сотрудничества проверяет их на причастность к вооруженным формированиям или террористическим организациям.

После окончания следствия дела задержанных будут переданы в суд. В случае признания их виновными нарушителей границы ждут тюремный срок и в дальнейшем депортация в Грузию.

Номер: 113Выпуск: 3574Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс