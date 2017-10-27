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27.10.2017
Номер: 114
Выпуск: 3575
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает соболезнование сотруднику редакции Левону Малхасяну по случаю смерти отца
Крикора (Эдика) Хореновича МАЛХАСЯНА
Ушел из жизни замечательный человек, любящий и заботливый муж, отец и дедушка, образцовый семьянин. Он всей своей жизнью освещал путь родным и близким, друзьям, ученикам, служа для них примером как на работе, так и в повседневной жизни.
Его имя всегда будет ассоциироваться в нашей памяти с такими понятиями, как благородство, ответственность, порядочность.
Номер: 114
Выпуск: 3575
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»