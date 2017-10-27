СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает соболезнование сотруднику редакции Левону Малхасяну по случаю смерти отца

Крикора (Эдика) Хореновича МАЛХАСЯНА

Ушел из жизни замечательный человек, любящий и заботливый муж, отец и дедушка, образцовый семьянин. Он всей своей жизнью освещал путь родным и близким, друзьям, ученикам, служа для них примером как на работе, так и в повседневной жизни.

Его имя всегда будет ассоциироваться в нашей памяти с такими понятиями, как благородство, ответственность, порядочность.

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: обществоАвтор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»