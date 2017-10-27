КУРСЫ БДИТЕЛЬНОСТИ

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, прошли курс спецподготовки на незнакомом горном полигоне «Дарьял» в Республике Северная Осетия – Алания.

Более 40 суток в дневное и ночное время при различных погодных условиях разведчики совершенствовали навыки действий в тылу условного противника, устройстве засад, захвата пленных, точности определения координат целей для последующего их уничтожения силами артиллерии.

Особое внимание в ходе мероприятия уделялось овладению личным составом секретов выживания, жизнеобеспечения и маскировки при выполнении учебно-боевых задач в автономных условиях. При этом сохранялись жесткие требования к владению стрелковым и холодным оружием, принятию грамотных и быстрых решений в экстремальных ситуациях.

Кроме того, в ходе спецподготовки разведчики соединения периодически осуществляли суточные выходы по различным незнакомым маршрутам на высотах от 1500 до 2700 метров над уровнем моря, на которых отрабатывали действия в сторожевом охранении, патрулировании и в секрете.

Все занятия на полигоне проводились под руководством опытных военных инструкторов, имеющих богатый боевой опыт. Военнослужащими широко применялись современные штатные технические средства, в т.ч. переносной комплекс разведки, управления и связи «Стрелец».

Всего в мероприятиях курса принимали участие около 100 разведчиков военной базы, с весом специальной горной экипировки и снаряжения до 30 кг на каждого.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа