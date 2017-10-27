НАСТАВНИК, УЧИТЕЛЬ, ГРАЖДАНИН

Память

После продолжительной болезни ушел из жизни известный в нашем обществе большой патриот Абхазии, член КПСС Александр Тарасович Гицба.

Родился А.Гицба в селе Лыхны Гудаутского района 14 апреля 1944 года в семье известного в республике инженера Тараса Хучиновича Гицба, который являлся много лет главным инженером завода «Сухумприбор».

Мать, Камладзе Наталья Артемовна, была педагогом, несколько лет работала директором Сухумской 3-й средней школы.

В 1951 г. А.Гицба поступил в Сухумскую 3-ю среднюю школу, а в 1961 году окончил Сухумскую 10-ю среднюю школу им. Н. Лакоба и поступил на физико-математический факультет Сухумского государственного педагогического института.

В 1963 году он перевелся в Грузинский политехнический институт в г.Тбилиси и окончил в 1968 году механико-машиностроительный факультет по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмент».

С 1969 по 1971 гг. служил в рядах Советской армии, был помощником начальника отделения Махарадзевского районного военкомата.

С сентября по декабрь 1971 года являлся мастером экспериментального завода газовой аппаратуры в г.Сухуме, с января 1972 года по август 1973 года – мастером участка Сухумского физико-технического института, с августа 1973 года был переведен инспектором конструкторского КБ -2 этого же института.

А.Гицба в дальнейшем были 20 лет директором Сухумского государственного колледжа, где готовили молодых квалифицированных специалистов.

Указом Президента Республики Абхазия директору Сухумского государственного колледжа Гицба Александру Тарасовичу было присвоено почетное звание заслуженного работника просвещения Республики Абхазия. В коллективе, где он работал, пользовался большим уважением. Увлекался поэзией и музыкой, писал стихи.

Был заботливым семьянином, вместе с супругой воспитывал дочерей и внучек.

Память об Александре Тарасовиче навсегда останется в наших сердцах.

Исполком Политсовета Коммунистической партии Республики Абхазия, коллектив Сухумского государственного колледжа

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: обществоАвтор: Исполком Политсовета Коммунистической партии Республики Абхазия, коллектив Сухумского государственного колледжа