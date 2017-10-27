Ваше здоровье

ЧТОБЫ УТРО БЫЛО ДОБРЫМ Сколько раз бывало: вроде заснула быстро, кошмары не мучили, и спала часов 8 – 10, а утром встаю – ни настроения, ни сил нет.

Со временем я поняла, что причиной такого состояния является неправильный отход ко сну. Вам это знакомо? Тогда возьмите на заметку несколько простых советов, и ваше утро всегда будет добрым.

Принимая вечером душ, представляйте, что на вас льется дождь. Его волшебные капли смывают все неприятности пережитого дня, усталость. Заканчивайте контрастный душ теплой водой. Иначе вы перевозбудите свою нервную систему и долго не сможете заснуть.

За час до сна желательно выпить стакан кефира – для поддержания здоровой микрофлоры кишечника и профилактики дисбактериоза.

Укладываясь спать, тянитесь, стараясь занять максимально «длинное» положение. По очереди выбросьте вперед обе ноги, поднимите плечи, грудную клетку и тихонько потяните себя за голову, как бы стараясь вытянуть шею. Этот комплекс поможет расслабить позвоночник, снять напряжение и легче уснуть.

Мария Галенко, г.Задонск

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ЙОГА ДЛЯ ГЛАЗ

Целители древности считали, что солнечные лучи оказывают на глаза благотворное влияние. Вот только смотреть на светило лучше утром в течение получаса после восхода и перед закатом, но ни в коем случае не днем!

Направьте свой взгляд на ясное небо (не прямо на солнечный диск, а на пространство вокруг него). Сначала вы сможете выполнять это упражнение 1-2 минуты, но постепенно глаза привыкнут, и время увеличится до 10 минут. Если выполнять эту процедуру каждый день, то уже через месяц можно отметить значительное улучшение зрения.

Точно так же выполняется и упражнение с луной. Единственное отличие заключается в том, что проводить сеанс нужно раз в неделю.

Также очень полезно смотреть на звезды и вершины гор, живописные пейзажи. Все это положительно сказывается на здоровье наших глаз.

Елена Молебнова, Брянская область

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы