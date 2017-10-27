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КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ПРИЗЫВАЕТ СОКРАТИТЬ ПОДДЕРЖКУ ТУРЦИИ

По словам Меркель, «с демократической точки зрения развитие Турции очень негативное». Речь идет не только о задержаниях многих граждан ФРГ, но и об общей тенденции, пренебрежении верховенством закона. Известно, что финансовая поддержка Турции как страны, ведущей переговоры о вступлении в ЕС, составляет 4,45 миллиарда евро до 2020 года. Именно эту сумму и предлагает урезать Меркель.

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РОССИЙСКАЯ БАЗА АКТИВНО ПЕРЕВООРУЖАЕТСЯ

На вооружение подразделения технических средств разведки российской военной базы в Армении поступили современные отечественные комплексы «Радиолампа».

Уже в начале зимнего периода обучения новые комплексы начнут обеспечивать разведывательными данными командование соединения в ходе тактических и тактико-специальных учений на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз». Парки боевых машин российского соединения продолжают перевооружаться современными образцами авиационной, военной и специальной колесной и гусеничной бронетанковой техникой. В текущем году доля нового вооружения в соединениях Ереванского и Гюмрийского военных гарнизонов увеличилась до 60 процентов.

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: политикаАвтор: Из Интернета